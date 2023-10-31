Год какого животного будет 2024 и правда ли, что он високосный

Что сулит год Дракона
Дракон — символ мощи. Он приносит с собой энергию, которая может помочь преодолеть преграды и достичь поставленных целей.
В 2024 году можно ожидать роста самоутверждения и смелости в достижении поставленных целей. Это может быть благоприятным временем для принятия новых вызовов и реализации своих амбиций.
Почему дракон зеленый и деревянный
В Китае верят, что каждый годом управляет своя стихия, которой присущи определенные цвета:
- Дереву — зеленый,
- Воде — синий и черный,
- Металлу — белый,
- Земле — охра и желтый,
- Огню — красный.
Так, в этом году дракон стал зеленым и деревянным.
Кому принесет удачу год Дракона
В 2024 успеха добьются рожденные в год Крысы, Обезьяны и Петуха.
С препятствиями в личной и профессиональной жизни могут столкнуться Бык, Змея и Собака.
Внимательными стоит быть тем, кто сам родился в год Дракона. Для них по китайской традиции 2024 считается временем возрождения и неудач. Год Дракона поможет усилить такие качества, как смелость, уверенность и независимость.
Как отмечать год Дракона
Что подать на стол:
- мясо,
- орехи,
- фрукты,
- рыбу,
- зелень.
Что дарить:
- посуду, шопперы, одежду с изображением драконов;
- деревянную посуду;
- деревянные украшения;
- украшения зеленого цвета;
- живые растения, бонсай или бамбук;
- все, что угодно с изображением драконов - обложки на документы, открытки.
В чем встречать: лучше всего выбирать золотой и красные цвета и чем они будут ярче, тем лучше. Необязательно встречать год в платье, это может быть и брючный костюм. Главное, чтобы наряд был из дорогих тканей — атлас, бархат, шелк, шифон.
Правда ли, что 2024 год — високосный
Да, в этом году в феврале будет 29 дней. Прошлый високосный год был в 2020.