Приметы и традиции Китайского Нового года: как встретить год по-новому

Традиции Китайского Нового года
Китайский Новый год. в первую очередь, ассоциируется с красным цветом. Это связано с древней легендой.
По поверьям, в первые дни нового года в города и поселения приходит страшное чудовище Нянь, которое разоряет дома и крушит все на своем пути. Остановить монстра может красный цвет — когда-то Нянь испугался ребенка в одежде этого оттенка. С тех пор дома украшают красными фонарями и узорами, а люди одеваются в алые наряды.
Также чудовище страшно не любит шум, поэтому в праздник запускают фейерверки и хлопушки.
Наступающий новый год принято встречать в кругу семьи за богато накрытым столом. Не зря праздничный ужин называется няньефань или туаньюаньфань — трапеза воссоединения.
Что нельзя делать 22 января?
- В первые три дня нового года нельзя убираться в доме. Считается, что так добрые существа сбегут из дома.
- Не стоит мыть голову, иначе есть риск смыть счастье.
- Стоит успокоить плачущих детей: их слезы привлекают неудачи.
- Нельзя ссориться, кричать и сквернословить.
- Нельзя одалживать деньги — до Нового года нужно раздать свои долги.
- Стоит избегать цифры 4 — это символ смерти.
Приметы Китайского Нового года
Если вы не знаете, что подарить, то лучшим подарком будет хунбао — праздничный конверт с деньгами. Он обязательно должен быть красным. Это символ удачи и достатка в новом году.
На праздничном столе должны стоять мясо и рыба — они обеспечат достаток в следующем году. Стоит приготовить традиционные пельмени — цзяоцзы. Они воплощают одно из главных пожеланий — рождение сыновей.
Хорошей покупкой станет дерево мандарина. Ведь один из компонентов сложного иероглифа 桔 («мандарин») — элемент 吉, или «удача». Можно также приобрести кумкват — он созвучен с иероглифом «золото» (金).
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