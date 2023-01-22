Приметы и традиции Китайского Нового года: как встретить год по-новому

По восточному календарю 22 января наступает Китайский Новый год. Altapress.ru рассказывает, как правильно встретить 2023 год в третий раз и какие приметы связаны с праздником.

Традиции Китайского Нового года

Китайский Новый год. в первую очередь, ассоциируется с красным цветом. Это связано с древней легендой.

По поверьям, в первые дни нового года в города и поселения приходит страшное чудовище Нянь, которое разоряет дома и крушит все на своем пути. Остановить монстра может красный цвет — когда-то Нянь испугался ребенка в одежде этого оттенка. С тех пор дома украшают красными фонарями и узорами, а люди одеваются в алые наряды.

Также чудовище страшно не любит шум, поэтому в праздник запускают фейерверки и хлопушки.

Наступающий новый год принято встречать в кругу семьи за богато накрытым столом. Не зря праздничный ужин называется няньефань или туаньюаньфань — трапеза воссоединения.

Китайский Новый год. СС0

Что нельзя делать 22 января?

В первые три дня нового года нельзя убираться в доме. Считается , что так добрые существа сбегут из дома.

что так добрые существа сбегут из дома. Не стоит мыть голову , иначе есть риск смыть счастье.

иначе есть риск смыть счастье. Стоит успокоить плачущих детей: их слезы привлекают неудачи.

Нельзя ссориться , кричать и сквернословить.

кричать и сквернословить. Нельзя одалживать деньги — до Нового года нужно раздать свои долги.

Стоит избегать цифры 4 — это символ смерти.

Китайский Новый год. СС0

Приметы Китайского Нового года

Если вы не знаете, что подарить, то лучшим подарком будет хунбао — праздничный конверт с деньгами. Он обязательно должен быть красным. Это символ удачи и достатка в новом году.

На праздничном столе должны стоять мясо и рыба — они обеспечат достаток в следующем году. Стоит приготовить традиционные пельмени — цзяоцзы. Они воплощают одно из главных пожеланий — рождение сыновей.

Хорошей покупкой станет дерево мандарина. Ведь один из компонентов сложного иероглифа 桔 («мандарин») — элемент 吉, или «удача». Можно также приобрести кумкват — он созвучен с иероглифом «золото» (金).