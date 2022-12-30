Брецель, форшмак и гусь в тесте. Что, кроме оливье, едят в новогоднюю ночь известные барнаульцы

Форшмак почти как у Жванецкого
Константин Воропаев,
генеральный директор Единого расчетного центра Барнаула:
Форшмак я помню еще из детства — мама часто готовила. Это блюдо подойдет в качестве закуски на Новый год и не только. Мой фирменный рецепт сильно отличается от маминого. Я собирал его по кусочкам. То в одном заведении что-то отмечу, то в другом. Однажды узнал, что Михаил Жванецкий готовил форшмак, очень похожий на мой.
Ингредиенты:
Сельдь икряная — 1 шт.
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Ломтик белого батона без корочек.
- Яблоко небольшое (или половина крупного) кисло-сладкое — 1 шт.
- Маленькая луковица (или половина средней), лучше красный, белый сорт — 1 шт.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Перец — по вкусу
Для маринада: 2 ст. л. красного винного уксуса или 1ст. л. лимонного сока + 2 ст. л. гранатового соуса.
Что нужно делать. Вареные яйца разделить на белки и желтки. Сельдь очистить и убрать кости. Лук почистить и порезать мелкими кубиками. Снять кожуру с яблока, вырезать сердцевину и также порезать кубиками.
Константин Воропаев,
генеральный директор Единого расчетного центра Барнаула:
Важное замечание: именно в виде кубиков все ингредиенты раскрывают свои вкусы. При этом сохраняется баланс между сладким, горьким, соленым, кислым и «нейтральным».
Идем дальше. Лук разделить по двум чашкам. В одной смешать его с маринадом. В одну чашку положим нарезанные ингредиенты, кроме желтков, они пойдут в другую емкость.
В первую чашку добавить оливковое масло и черный свежемолотый перец. Взбить все блендером. Добавить в получившуюся массу желтки и лук из другой чашки. Тщательно перемешать. Накрыть все пищевой пленкой и убрать ненадолго в холодильник.
Константин Воропаев,
генеральный директор Единого расчетного центра Барнаула:
Эта закуска отлично сочетается с хлебом (лучше поджарить в тостере). Также форшмак может стать начинкой для вареных яиц или тарталеток. В любом случае, сверху стоит посыпать свежей петрушкой.
Мясо для внезапных гостей
Александр Атабаев,
генеральный директор компании «Турбопласт — А»:
Этот рецепт отлично подойдет, если в праздники к вам неожиданно пришли гости, которых нужно быстро и сытно накормить. Называется домляма: много времени и сил не требует. А вот близкие наверняка попросят приготовить его снова.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 шт.
- Капуста — 1\2 вилка
- Лук — 2 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Морковь — 2 шт
- Баклажан — 1 шт.
- Баранина — 1 кг.
Что нужно делать. Мясо нарезать тонкими пластами и уложить ими дно кастрюли. Так же поступить с луком. Эти два шага повторить. То же самое — с болгарским перцем, морковью, баклажаном, капустой и картофелем (именно в таком порядке).
Добавить соль, перец в виде черного гороха, лавровый лист и семена кумина. Также мелко нарезанный чеснок. Сверху уложить листами капусту.
Залить стаканом воды. Накрыть кастрюлю тарелкой и крышкой (да, именно так). Пять минут готовить на сильном огне, затем примерно 40 минут — на медленном. Помешивать или проверять, уточняет Ататбаев, не требуется.
«Через 40 минут вы упадете от аромата! Я это блюдо в студенчестве часто готовил, всех друзей кормил», — вспоминает он.
Также гендиректор компании «Турбопласт — А» поделился секретом по выбору идеальной баранины для домлямы и не только: «Нужно покупать обязательно на рынке. Причем, походить, повыбирать. Вдруг где-нибудь на 30 рублей дешевле. Жир у старого барана желтоватый, а у молодого — побелее.
Гусь, белое вино и незабываемый аромат
Уже много лет долгожданный гость на праздничном столе Эльвиры Вебер, управляющей банком «Открытие» — гусь в белом вине. Вебер говорит, что птицу заказывает заранее, у знакомых фермеров. Причем, выбирает всегда не маленькую: весом 3−4 кг. Чтобы хватило на всю семью.
Ингредиенты столь просты, что можно начать сразу с рецепта.
Что нужно делать. Гуся и лук порезать на небольшие кусочки. Отправить это все в большой чан и залить водой. Тушить около двух часов. Потом вылить 300−400 мл сухого белого вина. Готовить еще полтора часа. В конце посолить, поперчить и добавить лавровый лист.
Подает гуся Эльвира Вебер с картофелем, запеченным в духовке и тушеной квашеной капустой.
Она говорит: «Когда я пыталась готовить гуся целиком, ничего не получалось. А если нарезать, мясо пропитывается вином и становится очень нежным, даже воздушным. Про аромат — вообще молчу. Добавляем к горячему классические салаты оливье и сельдь под шубой и можно садиться за стол. Кстати, их в нашей семье принято готовить исключительно на Новый год — такая традиция. В другие дни просто не хочется».
И снова гусь, но уже в тесте
Зато с целым гусем может справиться Алексей Еськин, директор филиала инвестиционной компании «Цифра брокер» в Барнауле. Точнее, приготовить птицу целиком, да еще и в тесте.
Это легендарный рецепт в семье Алексея. Причем, связанный не только с Новым годом, но и с днем его рождения — 1 января.
Что нужно делать. Гуся начинить вареной гречкой или яблоками. Предварительно начинку посолить. Птицу тоже. Дальше замесить тесто, его потребуется много, чтобы полностью «спрятать» гуся.
В закрытом виде он отправляется в духовку на три часа. В итоге невозможно оторваться ни от мяса, ни от теста. Получается хрустящая хлебная корочка, и птица как следует пропитывается жиром.
Булочная мелочь
На десерт можно попробовать традиционную немецкую выпечку — брецели. В них знает толк известный барнаульский архитектор Александр Деринг. В Германии он и распробовал эту «дырчатую», похожую на крендель сдобу. Ее Деринг печет к Новому году уже десять лет.
Ингредиенты:
- Мука — 1 кг
- Масло сливочное — 200 гр
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ст. л.
- Сухие дрожжи — 1 ст. л.
- Сода — 4 ст. л.
Что нужно делать. Два литра теплой воды налить в кастрюлю. Добавить ложку соды, дрожжи, соль и сахар. Масло отдельно руками перетереть в крошку вместе с разрыхлителем и мукой. В эту массу вылить жидкость и замесить тесто. Оставить его в покое на полтора часа.
На плиту поставить кастрюлю с водой (3−4 литра с 3 ст. л. соды). Скатать из теста жгуты длиной примерно 40−50 см и скрутить их в форму брецеля. Затем по одной-две штуки окунуть в кипящую воду на пару минут. Вытащить и положить на чистое полотенце.
Потом посыпать кунжутом и немного солью (очень крупной). Выпекать брецели до золотистой корочки в духовке, предварительно нагретой до 200 градусов.
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