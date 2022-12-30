Брецель, форшмак и гусь в тесте. Что, кроме оливье, едят в новогоднюю ночь известные барнаульцы

Если каноничные новогодние блюда вам вдруг наскучили, представляем подборку не менее аппетитных альтернатив от известных личностей краевой столицы. Здесь найдутся и рецепты, и секреты по выбору продуктов, чтобы все точно получилось.

Форшмак почти как у Жванецкого

Константин Воропаев,

генеральный директор Единого расчетного центра Барнаула:

Форшмак я помню еще из детства — мама часто готовила. Это блюдо подойдет в качестве закуски на Новый год и не только. Мой фирменный рецепт сильно отличается от маминого. Я собирал его по кусочкам. То в одном заведении что-то отмечу, то в другом. Однажды узнал, что Михаил Жванецкий готовил форшмак, очень похожий на мой.

Ингредиенты:

Сельдь икряная — 1 шт.

Яйцо куриное — 2 шт.

Ломтик белого батона без корочек.

Яблоко небольшое ( или половина крупного) кисло-сладкое — 1 шт.

или половина крупного) кисло-сладкое — 1 шт. Маленькая луковица ( или половина средней), лучше красный , белый сорт — 1 шт.

или половина средней), лучше красный белый сорт — 1 шт. Масло оливковое — 3 ст. л.

Перец — по вкусу

Для маринада: 2 ст. л. красного винного уксуса или 1ст. л. лимонного сока + 2 ст. л. гранатового соуса.

Константин Воропаев. Анна Зайкова.

Что нужно делать. Вареные яйца разделить на белки и желтки. Сельдь очистить и убрать кости. Лук почистить и порезать мелкими кубиками. Снять кожуру с яблока, вырезать сердцевину и также порезать кубиками.

Константин Воропаев,

генеральный директор Единого расчетного центра Барнаула:

Важное замечание: именно в виде кубиков все ингредиенты раскрывают свои вкусы. При этом сохраняется баланс между сладким, горьким, соленым, кислым и «нейтральным».

Идем дальше. Лук разделить по двум чашкам. В одной смешать его с маринадом. В одну чашку положим нарезанные ингредиенты, кроме желтков, они пойдут в другую емкость.

Новогодние блюда от известных лиц Барнаула. ССО.

В первую чашку добавить оливковое масло и черный свежемолотый перец. Взбить все блендером. Добавить в получившуюся массу желтки и лук из другой чашки. Тщательно перемешать. Накрыть все пищевой пленкой и убрать ненадолго в холодильник.

Константин Воропаев,

генеральный директор Единого расчетного центра Барнаула:

Эта закуска отлично сочетается с хлебом (лучше поджарить в тостере). Также форшмак может стать начинкой для вареных яиц или тарталеток. В любом случае, сверху стоит посыпать свежей петрушкой.

Мясо для внезапных гостей

Александр Атабаев,

генеральный директор компании «Турбопласт — А»:

Этот рецепт отлично подойдет, если в праздники к вам неожиданно пришли гости, которых нужно быстро и сытно накормить. Называется домляма: много времени и сил не требует. А вот близкие наверняка попросят приготовить его снова.

Ингредиенты:

Картофель — 4 шт.

Капуста — 1\2 вилка

Лук — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Морковь — 2 шт

Баклажан — 1 шт.

Баранина — 1 кг.

Александр Атабаев , директор предприятия — производителя пластиковых труб «Трубопласт-А». Олег Богданов

Что нужно делать. Мясо нарезать тонкими пластами и уложить ими дно кастрюли. Так же поступить с луком. Эти два шага повторить. То же самое — с болгарским перцем, морковью, баклажаном, капустой и картофелем (именно в таком порядке).

Добавить соль, перец в виде черного гороха, лавровый лист и семена кумина. Также мелко нарезанный чеснок. Сверху уложить листами капусту.

Залить стаканом воды. Накрыть кастрюлю тарелкой и крышкой (да, именно так). Пять минут готовить на сильном огне, затем примерно 40 минут — на медленном. Помешивать или проверять, уточняет Ататбаев, не требуется.

Блюдо с мясом СС0

«Через 40 минут вы упадете от аромата! Я это блюдо в студенчестве часто готовил, всех друзей кормил», — вспоминает он.

Также гендиректор компании «Турбопласт — А» поделился секретом по выбору идеальной баранины для домлямы и не только: «Нужно покупать обязательно на рынке. Причем, походить, повыбирать. Вдруг где-нибудь на 30 рублей дешевле. Жир у старого барана желтоватый, а у молодого — побелее.

Гусь , белое вино и незабываемый аромат

Уже много лет долгожданный гость на праздничном столе Эльвиры Вебер, управляющей банком «Открытие» — гусь в белом вине. Вебер говорит, что птицу заказывает заранее, у знакомых фермеров. Причем, выбирает всегда не маленькую: весом 3−4 кг. Чтобы хватило на всю семью.

Новогодние блюда от известных лиц Барнаула. ССО.

Ингредиенты столь просты, что можно начать сразу с рецепта.

Что нужно делать. Гуся и лук порезать на небольшие кусочки. Отправить это все в большой чан и залить водой. Тушить около двух часов. Потом вылить 300−400 мл сухого белого вина. Готовить еще полтора часа. В конце посолить, поперчить и добавить лавровый лист.

Подает гуся Эльвира Вебер с картофелем, запеченным в духовке и тушеной квашеной капустой.

Эльвира Вебер. Анна Зайкова.

Она говорит: «Когда я пыталась готовить гуся целиком, ничего не получалось. А если нарезать, мясо пропитывается вином и становится очень нежным, даже воздушным. Про аромат — вообще молчу. Добавляем к горячему классические салаты оливье и сельдь под шубой и можно садиться за стол. Кстати, их в нашей семье принято готовить исключительно на Новый год — такая традиция. В другие дни просто не хочется».

И снова гусь , но уже в тесте

Зато с целым гусем может справиться Алексей Еськин, директор филиала инвестиционной компании «Цифра брокер» в Барнауле. Точнее, приготовить птицу целиком, да еще и в тесте.

Алексей Еськин. Фото Анны Зайковой.

Это легендарный рецепт в семье Алексея. Причем, связанный не только с Новым годом, но и с днем его рождения — 1 января.

Что нужно делать. Гуся начинить вареной гречкой или яблоками. Предварительно начинку посолить. Птицу тоже. Дальше замесить тесто, его потребуется много, чтобы полностью «спрятать» гуся.

В закрытом виде он отправляется в духовку на три часа. В итоге невозможно оторваться ни от мяса, ни от теста. Получается хрустящая хлебная корочка, и птица как следует пропитывается жиром.

Новогодние блюда от известных лиц Барнаула. ССО.

Булочная мелочь

На десерт можно попробовать традиционную немецкую выпечку — брецели. В них знает толк известный барнаульский архитектор Александр Деринг. В Германии он и распробовал эту «дырчатую», похожую на крендель сдобу. Ее Деринг печет к Новому году уже десять лет.

Ингредиенты:

Мука — 1 кг

Масло сливочное — 200 гр

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ст. л.

Сухие дрожжи — 1 ст. л.

Сода — 4 ст. л.

Александр Деринг , архитектор , руководитель мастерской «Классика». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Что нужно делать. Два литра теплой воды налить в кастрюлю. Добавить ложку соды, дрожжи, соль и сахар. Масло отдельно руками перетереть в крошку вместе с разрыхлителем и мукой. В эту массу вылить жидкость и замесить тесто. Оставить его в покое на полтора часа.

На плиту поставить кастрюлю с водой (3−4 литра с 3 ст. л. соды). Скатать из теста жгуты длиной примерно 40−50 см и скрутить их в форму брецеля. Затем по одной-две штуки окунуть в кипящую воду на пару минут. Вытащить и положить на чистое полотенце.

Брецель от Александра Деринга. Предоставлено altapress.ru.

Потом посыпать кунжутом и немного солью (очень крупной). Выпекать брецели до золотистой корочки в духовке, предварительно нагретой до 200 градусов.