Клубы-трансформеры и сказки для взрослых. Министр культуры рассказала, как изменится жизнь Алтайского края в новом году

В непростое время у людей колоссально вырос интереса к театрам и музеям. Таким наблюдением поделилась министр культуры Алтайского края Елена Безрукова во время пресс-конференции. Где поднять себе праздничное настроение, какие выставки и концерты нельзя пропустить в следующем году, и что за чудо-автоклубы появятся в отдаленных селах — в материале altapress.ru.

Как пройдут новогодние каникулы

Все театры и филармония в Барнауле подготовили новые сказки для детей. Подробнее о них altapress.ru писал в этом материале.

Среди учреждений культуры есть настоящий рекордсмен: более 80 спектаклей за новогоднюю кампанию покажет театр кукол «Сказка».

После двухлетнего перерыва начнут работать окружные и губернаторские елки. На них пригласили более 63 тыс. детей со всего Алтайского края. Главные представления, как обычно, пройдут в театре драмы: он покажет 17 бесплатных спектаклей.

Есть и культурные программы для взрослых. Например, 30 декабря симфонический оркестр вместе с солистами мировых оперных сцен выступит в филармонии. Яркую ностальгическую сказку «Чародеи» приготовил Музыкальный театр.

«Зимовье зверей» в театре кукол «Сказка». Анна Зайкова. «Зимовье зверей» в театре кукол «Сказка». Анна Зайкова. «Зимовье зверей» в театре кукол «Сказка». Анна Зайкова.

Многие театры начинают работать уже со 2 января. Например, Молодежный театр покажет легкую комедийную премьеру на малой сцене.

А вот от массовых новогодних гуляний на улице в регионе отказываются. «Определенная сдержанность — это дань времени», — говорит Елена Безрукова.

При этом некоторые развлечения остаются. Прежде всего — все новогодние программы для детей. Объем событий тот же, что и в 2019 году. В ситуации со взрослыми все немного по-другому.

«В ряде случаев делали, а теперь не делаем отдельные развлекательные программы, похожие на капустники, для взрослых. Если есть постановки — то это спектакли, более серьезные жанры, даже если они легкие», — объясняет министр.

Новый год. Елка. pexels.com

Будут ли гуляния на улице или нет — решают главы муниципалитетов.

«От них преимущественно отказываются, — говорит Елена Безрукова. — Активности: покататься с горок и на коньках, чтобы можно было сводить куда-то детей подвигаться, сохраняются».

Она подчеркнула, что города даже используют в основном только те украшения, которые закупили в прошлые годы, чтобы не создавать лишних расходов. О том, где новогодние городки будут в Барнауле altapress.ru рассказывал здесь.

Лучшие культурные события 2022 года

В этом году Алтайский край снова стал проводить фестивали и праздники в «широком формате», без ограничений. На протяжении всего года отмечались 90-летие со дня рождения Роберта Рождественского и юбилей региона.

Краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского. altairegion22.ru

«Мощным аккордом» Елена Безрукова назвала дни культуры Алтайского края в Москве.

Радовали жителей края не только местные артисты, но и гастролирующие.

«Юрий Башмет, Денис Мацуев, хоровая капелла Юрлова. В конце года состоится финал фестиваля „Два рояля“. Интересные событие: выставки из музеев Бородино, Андрея Рублева, — перечисляет министр. — Это все серьезные федеральные проекты, которые не каждый год и не в каждый регион выезжают».

Разумеется, ярким событием стали гастроли Вахтанговского театра. Коллектив показал в декабре «Войну и мир».

«Война и Мир» театра им. Е. Вахтангова. Кирилл Ботаев. «Война и Мир» театра им. Е. Вахтангова. Кирилл Ботаев. «Война и Мир» театра им. Е. Вахтангова. Кирилл Ботаев.

700 человек от 14 до 22 лет пришли на спектакль по «Пушкинской карте» — это четверть зрителей. Руководство театра даже бронировало ряд мест, чтобы, пока система карты настраивается, молодежь смогла купить билеты. Остальные пригласительные на все четыре дня показов разобрали в считанные дни, отметила Безрукова.

«Так уж совпало, „несчастье помогло“: во время гастролей произошло необычное событие. Получилось, что Барнаул стал важной точкой в судьбе одной артистки, которая впервые сыграла Наташу Ростову», — добавила министр.

К сожалению, Вахтанговский театр не может каждый год приезжать в Алтайский край из-за сложного графика, к тому же это требует приличного бюджета. «В любом случае мы подружились, поэтому рассчитываем на сотрудничество», — говорит Безрукова.

Более 155 тыс. билетов на сумму почти 60 млн рублей с начала года купили по «Пушкинской карте» в Алтайском крае. Всего карту получили около 91 тыс. человек в регионе.

Молодежный театр Алтая поставил «Мертвые души» Анна Зайкова

Какие события ждет Алтайский край в 2023 году

Денис Мацуев и Юрий Башмет, по словам министра, снова готовы включить в свой гастрольный график Барнаул.

В июле 2023 года, впервые почти за 50 лет, Алтайский край примет крупнейшую выставку «Сибирь — XIII». В ней поучаствуют профессиональные художники со всего федерального округа. Отбор картин, которые выставят в Титов-арене, уже произошел. О том, как это происходило, altapress.ru рассказывал здесь.

Также Алтайский край примет несколько федеральных проектов. Например, в Художественном музее можно будет посмотреть выставку «Женщины в русском искусстве».

Еще один крупный юбилей ждет Барнаул в следующем году. Краеведческому музею исполнится 200 лет. Информация о том, как учреждение будет готовиться к празднику и о его выставке в Санкт-Петербурге, появится позднее.

Скульптор Даши Намдаков Краеведческий музей

В прошлом году музей показывал работы Даши Намдакова — мастера, чьи скульптуры выставляли в музеях Нью-Йорка, Пекина, Парижа, Лондона и т. д. В 2023-м краеведческий привезет выставку кукол семьи Намдаковых.

«Кто их видел хоть раз, даже на картинке, тот понимает, что это потрясающе. Я видела их в музее Востока в Москве. Уверяю, что это никого не может оставить равнодушным», — говорит Елена Безрукова.

Краевые концертные коллективы и театры будут гастролировать по региону. Театр кукол «Сказка» поедет на «Золотую маску» со спектаклем «Паша». Молодежный — отправится на фестиваль «Арлекин». Музыкальный — на «Видеть музыку».

Новые сцены-трансформеры

За счет нацпроекта «Культура» в этом году удалось реконструировать немало объектов. Один из самых ярких — Косихинский районный Дом культуры. В Камне-на-Оби открыли обновленную ДШИ, модернизированную библиотеку с виртуальным концертным залом. Новое интерактивное оборудование также получил Заринский Мемориал славы.

Культурно-спортивный центр «Юность» в Шелаболихе. Анна Зайкова.

«Новое направление нацпроекта — оснащение музеев, в том числе муниципальных. Мы получили средства на заринский и бийский краеведческие музеи. А в следующем году Рубцовск, Новоалтайск, Славгород и Сростки получат приличные средства на оснащение: это поможет сделать работу более качественной и интересной».

Более 300 млн рублей из федерального бюджета направили в Алтайский край по нацпроекту «Культура» в 2022 году. В следующем году — 500 млн рублей.

Впервые Алтайский край закупит автоклубы. Это мобильный культурный центр, автомобиль, который может трансформироваться в сцену. По результатам конкурса их получат Троицкий, Рубцовский и Алтайский районы.

«Не нужно думать, что это „Газель“, в которую сел коллектив и поехал, ничего подобного, — говорит Елена Безрукова. — Это современное оборудование, которое позволяет заниматься выездной работой в малых селах».

Автоклуб. mpz.ru.

Еще несколько автоклубов передадут муниципалитетам в 2024 году.

Также в Алтайском крае появилась своя кинокомиссия, которая поможет развивать искусство в регионе и привлекать сюда съемочные группы со всей страны.

Также, благодаря ей, заработает система рибейтов — возмещения части затрат, которые несет кинокомпания, снимая фильм в Алтайском крае. Это делают по решению комиссии, которая оценит, насколько хорош фильм, и как в нем отражен регион, а также после финансовой экспертизы.

Подробнее о ее работе, а также о том, какие идеи для кино уже предложили начинающие алтайские сценаристы можно прочесть здесь.