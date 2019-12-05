Китайцы рассказали, как из-за Сибири россияне стали «воинственным народом»

Китайцы по большей части называют россиян «воинственным народом» — попытку объяснить термин предпринял китайский автор в статье, опубликованной изданием Sohu .

Главной особенностью России автор называет суровые климатические условия. Так, минимальная температура в Сибири может достигать минус 70 градусов (по мнению автора). В статье русская зима сравнивается с «острым кинжалом», который много раз помогал России выигрывать войны.

Поскольку россияне научились выживать при такой экстремальной погоде, их можно называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова, отмечает издание.

Россия является страной, которая смогла захватить больше всего земель за свою историю, отмечает автор. Так, во времена Российской империи и Советского Союза территория страны разрослась до 25 млн кв. км, пишет News.ru.

Волосатики

Ранее китайцы — в эпоху правления династии Цин (1644−1912) — презрительно называли жителей России «волосатиками».

Ссылка для преступников

Ранее публицист этого же издания рассказал соотечественникам, как страна потеряла Сибирь.

Проект «Белые пляжи Сибири» для I’m Siberian. Василий Черинов vk.com/chv_foto26

Автор публикации рассказал соотечественникам, что сибирская земля могла бы принадлежать Китаю, но из-за решения представителей Цинской династии эта территория оказалась для страны потерянной навсегда.

«Обнаруженная китайцами территория должна по праву принадлежать Китаю», — уверен автор.

Ему «горько осознавать, что мы когда-то ею обладали и, к большому сожалению, потеряли», уверен автор статьи.

Автор считает ошибкой поведение представителей династии Цин после Албазинской кампании. По его мнению, Китай мог занять территорию гораздо больше той, что оговорена в договоре, однако династия Цин потребовала от Царской России лишь покинуть ранее занятую ею территорию.

Китайские власти считали «малозаселенные периферийные территории с холодным климатом и отсталой экономикой» исключительно территориями для ссылки преступников.

«Такая позиция неизбежно обрекла феодальных правителей Китая на потерю Сибири», — сетует публицист издания.

Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. kremlin.ru

«Старший брат»

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неправильно считать Китай «старшим братом» для России. Подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами, уверен глава МИД.

Лавров подчеркнул, что Россия выступает за выстраивание отношений с суверенными государствами на основе взаимной выгоды.