Ссылка для преступников: китайский публицист рассказал соотечественникам, как страна потеряла Сибирь

Одно из ведущих китайских СМИ, сайт Sohu.com разместил статью под заголовком «Потерянную Китаем Сибирь все еще можно вернуть? С прискорбием вынужден сообщить: это невозможно».

Автор публикации <перевод разместил интернет-ресурс Inosmi> рассказывает соотечественникам, что сибирская земля могла бы принадлежать Китаю, но из-за решения представителей Цинской династии эта территория оказалась для страны потерянной навсегда.

«Обнаруженная китайцами территория должна по праву принадлежать Китаю». Ему «горько осознавать, что мы когда-то ею обладали и, к большому сожалению, потеряли», уверен автор статьи.

Древние китайцы заинтересовались сибирской тайгой еще в VIII—V вв. до. н. э., а в летописи династии Юань (1271—1368 гг.) писали что она «владела Сибирью в большей степени, нежели предшествующие ей династии Хань и Тан», говорится в публикации.

Автор считает ошибкой поведение представителей династии Цин после Албазинской кампании, пишет «Росбалт». По его мнению, Китай мог занять территорию гораздо больше той, что оговорена в договоре, однако династия Цин потребовала от Царской России лишь покинуть ранее занятую ею территорию.

Ссылка для преступников

«Во время заключения Нерчинского договора ответственный за переговоры с российской стороной Сонготу, совершенно не обладавший дальновидностью и стратегическим видением, вместо того, чтобы использовать такую возможность в свою пользу, вдруг посчитал, что эти находящиеся в зоне вечной мерзлоты северные земли не представляют для Китая большой значимости», — пишет автор.

Он отмечает, что китайские власти считали «малозаселенные периферийные территории с холодным климатом и отсталой экономикой» исключительно территориями для ссылки преступников.

«Такая позиция неизбежно обрекла феодальных правителей Китая на потерю Сибири», — сетует публицист издания.

Недавно китайские СМИ рассказали о повальном пьянстве россиян и доходах, которые не растут с 1991 года.

«Старший брат»

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неправильно считать Китай «старшим братом» для России. Подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами, уверен глава МИД. Лавров подчеркнул, что Россия выступает за выстраивание отношений с суверенными государствами на основе взаимной выгоды.