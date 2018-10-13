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Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения города, пишут РИА Новости.

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

Кличко отметил, что жители Европы и США подогревают воду сами — с помощью котельных и бойлерных в отдельных домах или квартирах. По словам политика, Киев является «единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение».

Мэр Киева также подчеркнул, что украинской столице приходится тратить слишком много средств на то, чтобы подогревать, транспортировать воду. Он добавил, что сейчас эксперты просчитывают возможные варианты решения проблемы.

Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении, — сказал Кличко в интервью телеканалу «Киев».

Отметим, что по сообщениям СМИ, в Киеве почти все лето не было горячей воды. К началу октября властям удалось восстановить водоснабжение в некоторых домах, но, по официальным данным снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов пока течет только холодная вода.

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