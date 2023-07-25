Госдума в окончательном чтении 25 июля приняла закон о повышении призывного возраста. С 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. Также приняли и ряд поправок, связанных со службой в армии.

Согласно поправкам, срочники смогут заключать контракт на год при мобилизации и военном положении.

Также штраф за неявку в военкомат по повестке значительно возрастет - до 30 тыс. рублей. До этого наказание было от 500 до 3 тыс. рублей.

Штраф за неоказание содействия военкоматам при мобилизации может составить до 500 тыс. рублей.

Депутаты также проголосовали против поправки о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста. Поскольку теперь нижнюю границу вообще поднимать не будут. Напомним, в Госдуме обосновали это "желанием 18-летних отправиться на службу именно в этом возрасте".

Кстати, выступившие ранее против расширения границ призывного возраста сенаторы изменили свое мнение, сообщает Telegram-канал "Раньше всех".

Однако граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023, не попадут под действие новых норм.

Кроме того, россиянам запретят выезжать за границу после попадания в реестр повесток. Это означает, что запрет начнет действовать с момента, как повестку направят по месту жительства, учебы или работы призывника.

Ранее стало известно, что уклоняющимся от призыва россиянам запретят садиться за руль с 11 июля.