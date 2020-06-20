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Политика

«Кому они нужны, ваши музеи?»: барнаульцы в сети набросились на губернатора из-за изменений в коронавирусном указе

Барнаульцы требуют открыть общепит, парки, фитнес-центры. Десятки комментариев об этом появились в соцсетях под новостью об изменениях, которые 19 июня внес в свой указ губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Люди негодуют и считают, что пора «открыть все».

Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Отчет губернатора Виктора Томенко, 28 мая 2020 года.
Анна Зайкова

Многие горожане недоумевают, почему разрешили работу библиотек, архивов, музеев, но продлили запрет бронирования мест, прием и размещение в пансионатах, домах и базах отдыха.

Таким образом, пишут в группе Barnaul22, туристическую отрасль «поставили на колени».

«Музеи… Вы серьезно? Зачем и кому нужна ваша библиотека, вы серьезно?!».

«Уничтожают общепит и турбазы реально до конца и нас рабочих в этой сфере, он реально прошелся бы по городу, или на вокзал заехал, да в любой супермаркет бы зашел!».

«Хватит цирк разыгрывать! Туристический бизнес на колени уже поставил, кафе и прочее! Вся страна открыта, Сочи, Краснодарский край, Крым…».

Общепит в Барнауле работает только &quot;на вынос&quot;.
Общепит в Барнауле работает только «на вынос».
Анна Зайкова.

Работники общепита просят разрешить работу кафе. Многие уже почти три месяца как без работы.

«Товарищ губернатор, повара и официанты умоляют на коленях — откройте, пожалуйста, кафе! Мы без работы почти три месяца!».

Нашлись и те, кто критически отнесся к общему мнению.

«Завтра откроют кинотеатры, будет 100 воплей про турбазы, откроют турбазы, будет 100 воплей про кафе, откроют кафе, будет 100 воплей про фитнес, откроют все, будет 500 воплей — <зачем> открыли рассадники вируса… Такой воплесоплеобразовательный вирус».

«По работе и потере доходов понимаю, но вот тех, которые „типа в кафе хочу, ресторан, пляж с бассейном“ — вообще не понимаю и, если честно, то <все равно> на них… Кто мешает сделать свой отдых по-другому. Заказать еду, допустим, из ресторана на вынос и уехать на ближайший берег».

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

Что изменилось с 19 июня

Согласно нововведениям, проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещение поликлиник, которое ранее было приостановлено в краевых медицинских учреждениях, будет возобновлено поэтапно.

Кроме этого, при посещении медицинских организаций введен обязательный масочный режим.

Также согласно указу, запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах продлен до 2 июля.

В список разрешенных добавлена деятельность библиотек, архивов, музеев, однако запрет на проведение в них массовых мероприятий продолжает действовать.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Эпидситуация

Общее число заболевших в Алтайском крае (по данным на 19 июня) составляет 3153 человека, в том числе 328 детей.

Всего скончались — 49 человек.

Выздоровело — 2127 человек.

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