«Кому они нужны, ваши музеи?»: барнаульцы в сети набросились на губернатора из-за изменений в коронавирусном указе

Многие горожане недоумевают, почему разрешили работу библиотек, архивов, музеев, но продлили запрет бронирования мест, прием и размещение в пансионатах, домах и базах отдыха.
Таким образом, пишут в группе Barnaul22, туристическую отрасль «поставили на колени».
«Музеи… Вы серьезно? Зачем и кому нужна ваша библиотека, вы серьезно?!».
«Уничтожают общепит и турбазы реально до конца и нас рабочих в этой сфере, он реально прошелся бы по городу, или на вокзал заехал, да в любой супермаркет бы зашел!».
«Хватит цирк разыгрывать! Туристический бизнес на колени уже поставил, кафе и прочее! Вся страна открыта, Сочи, Краснодарский край, Крым…».
Работники общепита просят разрешить работу кафе. Многие уже почти три месяца как без работы.
«Товарищ губернатор, повара и официанты умоляют на коленях — откройте, пожалуйста, кафе! Мы без работы почти три месяца!».
Нашлись и те, кто критически отнесся к общему мнению.
«Завтра откроют кинотеатры, будет 100 воплей про турбазы, откроют турбазы, будет 100 воплей про кафе, откроют кафе, будет 100 воплей про фитнес, откроют все, будет 500 воплей — <зачем> открыли рассадники вируса… Такой воплесоплеобразовательный вирус».
«По работе и потере доходов понимаю, но вот тех, которые „типа в кафе хочу, ресторан, пляж с бассейном“ — вообще не понимаю и, если честно, то <все равно> на них… Кто мешает сделать свой отдых по-другому. Заказать еду, допустим, из ресторана на вынос и уехать на ближайший берег».
Что изменилось с 19 июня
Согласно нововведениям, проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещение поликлиник, которое ранее было приостановлено в краевых медицинских учреждениях, будет возобновлено поэтапно.
Кроме этого, при посещении медицинских организаций введен обязательный масочный режим.
Также согласно указу, запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах продлен до 2 июля.
В список разрешенных добавлена деятельность библиотек, архивов, музеев, однако запрет на проведение в них массовых мероприятий продолжает действовать.
Эпидситуация
Общее число заболевших в Алтайском крае (по данным на 19 июня) составляет 3153 человека, в том числе 328 детей.
Всего скончались — 49 человек.
Выздоровело — 2127 человек.