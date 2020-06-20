«Кому они нужны, ваши музеи?»: барнаульцы в сети набросились на губернатора из-за изменений в коронавирусном указе

Барнаульцы требуют открыть общепит, парки, фитнес-центры. Десятки комментариев об этом появились в соцсетях под новостью об изменениях , которые 19 июня внес в свой указ губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Люди негодуют и считают, что пора «открыть все».

Многие горожане недоумевают, почему разрешили работу библиотек, архивов, музеев, но продлили запрет бронирования мест, прием и размещение в пансионатах, домах и базах отдыха.

Таким образом, пишут в группе Barnaul22, туристическую отрасль «поставили на колени».

«Музеи… Вы серьезно? Зачем и кому нужна ваша библиотека, вы серьезно?!».

«Уничтожают общепит и турбазы реально до конца и нас рабочих в этой сфере, он реально прошелся бы по городу, или на вокзал заехал, да в любой супермаркет бы зашел!».

«Хватит цирк разыгрывать! Туристический бизнес на колени уже поставил, кафе и прочее! Вся страна открыта, Сочи, Краснодарский край, Крым…».

Общепит в Барнауле работает только «на вынос». Анна Зайкова.

Работники общепита просят разрешить работу кафе. Многие уже почти три месяца как без работы.

«Товарищ губернатор, повара и официанты умоляют на коленях — откройте, пожалуйста, кафе! Мы без работы почти три месяца!».

Нашлись и те, кто критически отнесся к общему мнению.

«Завтра откроют кинотеатры, будет 100 воплей про турбазы, откроют турбазы, будет 100 воплей про кафе, откроют кафе, будет 100 воплей про фитнес, откроют все, будет 500 воплей — <зачем> открыли рассадники вируса… Такой воплесоплеобразовательный вирус».

«По работе и потере доходов понимаю, но вот тех, которые „типа в кафе хочу, ресторан, пляж с бассейном“ — вообще не понимаю и, если честно, то <все равно> на них… Кто мешает сделать свой отдых по-другому. Заказать еду, допустим, из ресторана на вынос и уехать на ближайший берег».

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж. Дмитрий Лямзин.

Что изменилось с 19 июня

Согласно нововведениям, проведение плановой госпитализации, диспансеризации, профилактических осмотров, вакцинации населения, посещение поликлиник, которое ранее было приостановлено в краевых медицинских учреждениях, будет возобновлено поэтапно.

Кроме этого, при посещении медицинских организаций введен обязательный масочный режим.

Также согласно указу, запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах продлен до 2 июля.

В список разрешенных добавлена деятельность библиотек, архивов, музеев, однако запрет на проведение в них массовых мероприятий продолжает действовать.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19. СС0

Эпидситуация

Общее число заболевших в Алтайском крае (по данным на 19 июня) составляет 3153 человека, в том числе 328 детей.

Всего скончались — 49 человек.

Выздоровело — 2127 человек.