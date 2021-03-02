Конфискация не удалась. На Алтае вновь пытались изъять актив депутата из-за превышения расходов над доходами

Краевой суд отказался удовлетворить требования прокуратуры обратить в доход государства актив экс-депутата одного из районных советов региона. Закон позволяет это делать, если расходы народного избранника сильно превысили доходы и он не смог подтвердить законность происхождения денег. Но мера эта очень неоднозначная: как ни крути, это конфискация имущества у человека, не совершившего преступления. Altapress.ru разбирался в нюансах судебного решения.

Вместо машины деньги

Владимир Мурашкин, директор и соучредитель компании «Леспром», дважды избирался депутатом Тальменского райсовета от «Единой России». Но в апреле 2020 года сложил с себя полномочия.

Для коллег-депутатов отставка, скорее всего, не была сюрпризом. К тому времени Мурашкин не раз был вынужден объясняться перед разными ответственными товарищами, на какие деньги он, бизнесмен со стажем, купил дорогой автомобиль.

А вскоре после его отставки прокурор края подал иск в суд и потребовал обратить в доход государства 3,4 млн рублей — сумму, эквивалентную цене этого самого автомобиля Мурашкина.

Долги. Деньги. altapress.ru

Сомнительные доходы

Обращать в доход государства активы чиновников и депутатов позволяет закон, если они не смогли подтвердить легальность происхождения денег — и если их расходы превысили доходы за три предыдущих года.

Цель у этой меры благая — противодействие коррупции. Однако по сути она означает конфискацию частной собственности у человека, не признанного преступником ни одним судом.

Решение об обращении в доход государства имущества из-за неподтвержденных доходов принимает суд. И судебных актов об этом в стране уже немало. В крае же практика только нарабатывается.

Владимир Попов. Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Первый подобный иск предъявили к депутату АКЗС Владимиру Попову, выдвиженцу КПРФ.

Его супруга купила квартиру в Москве площадью 152 кв. метра за 65 млн рублей. А вот задекларированный семейный доход супругов за три предшествующих года составил лишь 2,8 млн.

Попову удалось отстоять недвижимость в суде: он доказал, что квартира куплена на кредит в банке и заем в фирме, которую он возглавляет. И вот теперь судьи рассмотрели дело на еще одного депутата — уже районного совета.

Скрупулезная проверка

Владимир Мурашкин купил автомобиль в 2017 году, указано в судебном решении. В 2019 году он, будучи депутатом, сдал декларацию — справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах за 2018 год.

Декларацию скрупулезно изучили в администрации губернатора края и правительства. Сопоставили расходы на покупку автомобиля с доходами за три предшествовавших года. И нашли нестыковку. По данным деклараций он не мог позволить себе авто за такую цену.

Затем вице-губернатор и руководитель администрации губернатора и правительства (в тексте решения суда фамилия не упомянута, но, надо полагать, это Виталий Снесарь) принял решение «Об осуществлении контроля за расходами депутата Мурашкина В.Н.». О чем его, депутата, и уведомили.

И вот начались разбирательства. Мурашкин сначала заявил: автомобиль принадлежит дочери, он «записал» его на себя по ее просьбе, за деньги машину не покупал. Потом он объяснил, что купил, взяв заем.

Объяснения не удовлетворили проверяющих — и все сведения передали в прокуратуру, где после еще одного разбирательства подали иск в суд.

Бизнес. Деньги. СС0

Заем , чтобы погасить заем

К моменту рассмотрения дела, то есть к весне 2020 года, объяснение происхождения денег на машину выглядело так.

Владимир Мурашкин взял заем в фирме «Юпитер» под 4,5% ( за весь период пользования). Фирма сама перечислила деньги продавцу машины ( «Элко Авто»). Чтобы погасить заем , взятый у фирмы , депутат одолжил деньги еще раз — но уже у физлица.

В прокуратуре, однако, сомневались, что у этого физлица были деньги на выдачу такой суммы Мурашкину.

Более того, в прокуратуре заподозрили, что договор второго займа (у физлица) является подложным — в ходе суда назначили экспертизу, но эксперты никаких выводов о сделать не смогли.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Что решил суд

Но в итоге и Тальменский районный суд, и Алтайский краевой отказались удовлетворить требования прокурора края. Так что государство (в лице Пенсионного фонда) не получит 3,4 млн рублей.

В том, что доходы Владимир Мурашкин, будучи депутатом, получил законно, судей убедило несколько аргументов.

Во-первых , в фирме «Юпитер» он получил первый заем , это подтвердил директор фирмы.

в фирме «Юпитер» он получил первый заем это подтвердил директор фирмы. Во-вторых , другой займодавец — физлицо Б. — тоже подтвердил , что выдал деньги взаймы на погашение первого займа.

другой займодавец — физлицо Б. — тоже подтвердил что выдал деньги взаймы на погашение первого займа. В-третьих , нет оснований сомневаться в показаниях этого физлица — ведь его предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

нет оснований сомневаться в показаниях этого физлица — ведь его предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. У суда не было оснований проверять , была ли сумма у физлица , чтобы предоставить заем депутату — ведь он не входит в число лиц , которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах-расходах.

«Реальность, легальность и законность получения денежных средств, достаточных для приобретения спорного движимого имущества, подтверждена ответчиком надлежащими и допустимыми доказательствами», — пришли к выводу обе судебные инстанции.

Суд. Pixabay.com

Какие суммы взыскивают из-за сомнительности доходов

45 млн рублей. Бывший замглавы администрации одного из муниципалитетов Подмосковья не смог подтвердить доход, послуживший источником средств на покупку нескольких объектов недвижимости, зарегистрированных на его близких лиц и родственников. Сумма обращена в доход государства.

Украшения , драгоценности. CC0

57 млн рублей. Прокуратура Пензенской области намерена добиться обращения в доход государства имущества одного из местных депутатов на эту сумму, сообщили «Аргументы и Факты-Пенза». Исковое заявление направлено в суд. Причины те же — расходы превысили доходы и депутат не подтвердил законность доходов.

Статья для чиновников и депутатов

Процедура обращения в пользу государства доходов применяется в соответствии с положениями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В пользу государства может быть изъято имущество, принадлежащее не только служащему, но и членам его семьи и иным родственникам, если законность его приобретения не подтверждена, а официальные доходы явно не позволяют приобрести имущество.

Контроль за расходами установлен в отношении лиц, замещающих госдолжности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ; госдолжности субъектов РФ; муниципальные должности; должности федеральной государственной службы, государственной гражданской службы, муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.