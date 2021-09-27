Конкурентные, прозрачные и честные. Путин оценил прошедшие выборы

Президент РФ Владимир Путин относится к прошедшим парламентским выборам как к «конкурентным, прозрачным, честным и справедливым», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что электронное голосование, с его точки зрения, — «прекрасная практика», пишет polit.ru.

«Я уже два раза голосую электронно. И честно говоря, я уже никогда не хотел бы ходить на участки. Никогда. Даже когда не будет пандемии», — отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, как Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы, если у него нет мобильного телефона. При этом 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин сказал, что у него все еще нет мобильного телефона.

В России с 17 по 19 сентября прошли выборы в Госдуму восьмого созыва. По федеральному округу голоса распределились так: «Единая Россия» набрала 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.