Королевский оркестр сыграл российский гимн вразнобой при приветствии Путина

Музыканты при дворе саудовского короля Салмана плохо разучили гимн России, который исполнялся во время визита в страну президента Владимира Путина.

Оркестранты совсем запутались, играя припев.

Оркестр в королевском дворце в Эр-Рияде исполнил российский гимн. Старались pic.twitter.com/vqDMeYAbXM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 октября 2019 г.

Путин привез в подарок королю камчатского кречета <в Саудовской Аравии популярна соколиная охота., а хозяин подарил своему гостю картину, пишет «Росбалт».

Во время вручения кречета случился конфуз — хищная птица нагадила на мраморный пол дворца. Но присутствующие этого не заметили.

14 октября Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию.