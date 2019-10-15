Королевский оркестр сыграл российский гимн вразнобой при приветствии Путина

Оркестранты совсем запутались, играя припев.
Оркестр в королевском дворце в Эр-Рияде исполнил российский гимн. Старались pic.twitter.com/vqDMeYAbXM— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 октября 2019 г.
Путин привез в подарок королю камчатского кречета <в Саудовской Аравии популярна соколиная охота., а хозяин подарил своему гостю картину, пишет «Росбалт».
Во время вручения кречета случился конфуз — хищная птица нагадила на мраморный пол дворца. Но присутствующие этого не заметили.
14 октября Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию.