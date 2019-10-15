Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Королевский оркестр сыграл российский гимн вразнобой при приветствии Путина

Музыканты при дворе саудовского короля Салмана плохо разучили гимн России, который исполнялся во время визита в страну президента Владимира Путина.

Владимир Путин с королем Саудовской Аравии.
Владимир Путин с королем Саудовской Аравии.
kremlin.ru

Оркестранты совсем запутались, играя припев.

Путин привез в подарок королю камчатского кречета <в Саудовской Аравии популярна соколиная охота., а хозяин подарил своему гостю картину, пишет «Росбалт».

Во время вручения кречета случился конфуз — хищная птица нагадила на мраморный пол дворца. Но присутствующие этого не заметили.

14 октября Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл в Саудовскую Аравию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость