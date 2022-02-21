КПД = 0. Каменские депутаты собрались на сессию и не решили абсолютно ничего

Депутаты Каменского городского Совета собрались на очередную сессию, но будто бы расписались в бесполезности. Они не решили ни одного важного вопроса. Как это произошло — пишет местная газета « Каменские известия ».

Одним из главных вопросов были выборы председателя городского Совета, который также принимает на себя титул главы города.

После обсуждений народные избранники должны были решить: проголосовать за поправки в регламент (снизить планку по голосам за кандидата) и приступить к выборам либо отложить вопрос.

Единства депутаты не достигли. Выборы главы вновь перенеслись на неизвестный срок.

Также на сессии рассмотрели несколько протестов и представлений прокурора. Одно из них касалось порядке объявления закрытой сессии. Закрытость сессий закон расценивает как коррупциогенный фактор. Единственным законным основанием для объявления сессии закрытой может быть обсуждение государственной тайны.

Депутаты собрались принять требование прокуратуры, но глава района Иван Панченко посоветовал им этого не делать, чтобы оставить себе «лазейку», пишет газета.

«Может, будут не гостайны, а какие-то другие моменты, требующие рассмотрения без присутствующих, а вы исключаете себе эту возможность», — сказал Панченко.

Какие еще могут быть тайны от людей, он не уточнил.

Также депутаты не смогли утвердить порядок начисления надбавки к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Они пытаются разобраться с этим вопросом уже девять месяцев.

Затем депутаты и вовсе попросили всех журналистов удалиться и что-то решали за закрытыми дверями.

Каменские журналисты отмечают, что множество важных вопросов «висят» уже несколько месяцев.

В 2021 году депутаты Камня даже не сессию собраться не всегда могли.