КПРФ будет в суде оспаривать запреты митингов в Барнауле

Первый раз чиновники не разрешили коммунистам митинговать на пл. Советов, второй раз — в гайд-парке в сквере им. Г. Титова (сначала дав добро, а потом передумав).
«Мы понимаем, что дана команда из Москвы „запретить все“. Это агония власти — это большая, страшная ошибка. Все права попраны, право на восстание становится бесспорным. Сейчас власть не дает возможности, санкционировано выражать свое несогласие», — прокомментировала первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.
23 февраля в назначенное ранее время она с однопартийцами пришла в гайд-парк, чтобы сообщить о запрете мероприятия и предупредить собравшихся (тех, кто пропустил информацию об отмене) о последствиях.
Ранее от происходящего пришел в недоумение известный политик-коммунист Павел Грудинин. Он приехал на отчетно-выборную конференцию алтайского крайкома КПРФ и назвал запреты митингов «неумными» действиями.
Мария Прусакова охарактеризовала такое решение со стороны мэрии как «идиотское».