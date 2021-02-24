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Политика

КПРФ будет в суде оспаривать запреты митингов в Барнауле

Алтайские коммунисты будут подавать в суд на администрацию Барнаула из-за запретов акций протеста. Мэрия дважды им отказала, как считают в КПРФ, оба раза незаконно.

Несостоявшийся митинг КПРФ.
Несостоявшийся митинг КПРФ.
Скриншот видео КПРФ Алтай.

Первый раз чиновники не разрешили коммунистам митинговать на пл. Советов, второй раз — в гайд-парке в сквере им. Г. Титова (сначала дав добро, а потом передумав).

«Мы понимаем, что дана команда из Москвы „запретить все“. Это агония власти — это большая, страшная ошибка. Все права попраны, право на восстание становится бесспорным. Сейчас власть не дает возможности, санкционировано выражать свое несогласие», — прокомментировала первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

23 февраля в назначенное ранее время она с однопартийцами пришла в гайд-парк, чтобы сообщить о запрете мероприятия и предупредить собравшихся (тех, кто пропустил информацию об отмене) о последствиях.

Ранее от происходящего пришел в недоумение известный политик-коммунист Павел Грудинин. Он приехал на отчетно-выборную конференцию алтайского крайкома КПРФ и назвал запреты митингов «неумными» действиями.

Мария Прусакова охарактеризовала такое решение со стороны мэрии как «идиотское».

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