КПРФ отказалась выдвигать Павла Грудинина на пост главы Алтая

Это все их хотелки. Никаких решений по этому поводу нет. Также его в свое время делали кандидатом в губернаторы Подмосковья. Такой вопрос вообще не рассматривается, потому что партия борется за то, чтобы Павел Грудинин был депутатом Госдумы.