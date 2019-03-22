Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Павла Грудинина хотят видеть главой Республики Алтай

На сайте change.org собирают подписи под петицией за то, чтобы коммунист и экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин выдвинулся на пост губернатора Республики Алтай.

Павел Грудинин
Павел Грудинин
Анна Зайкова

Автор петиции Марина Сергеева восхищается тем, как Грудинин навел порядок в своем совхозе им. Ленина. По ее мнению, он сможет «вытащить» регион на «должный уровень» и решить «острую проблему безработицы, которая на данный момент касается каждого второго жителя республики».

Напомним, КПРФ хотела отдать Павлу Грудинину освободившийся после смерти нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова мандат в Госдуме, но ЦИК не позволила этого сделать.

В начале 2019 года лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова обращалась в ЦК партии с предложением рассмотреть кандидатуру Грудинина как возможного выдвиженца от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края в 2019 году. Но он этого делать не стал.

21 марта руководивший Республикой Алтай 13 лет Александр Бердников подал в отставку. В тот же день Владимир Путин назначил врио главы региона уроженца Алтайского края Олега Хорохордина. Осенью 2019 года в республике пройдут выборы губернатора.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость