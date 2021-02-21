Краевые власти по-своему объяснили отставку главы Бийского района

В правительстве сообщают, что Владимир Трухин оставил свой пост по состоянию здоровья, при этом планировал он свой уход еще во второй половине прошлого года.

«Но затем решил доработать до января-февраля», — приводит издание комментарий краевых властей.

На решение главы никак не повлияли жалобы отдельных депутатов и глав сельсоветов, которые они направляли губернатору края, отметил Юрий Проскурин. «Это было частное мнение отдельных лиц, другие оценивали работу Владимира Трухина совсем в другом ключе», — отметил Юрий Проскурин.

19 февраля депутаты Бийского районного Совета большинством голосов приняли отставку главы Бийского района Владимира Трухина. Исполняющим обязанности руководителя Бийского района назначили Алену Кочкину — замглавы администрации, начальника управления по экономическому развитию.

Напомним, в мае 2020 года губернатору и прокурору Алтайского края поступило письмо с жесткой критикой Трухина. Тогда 11 депутатов, предпринимателей и глав сельсоветов не нашли другого способа «привести в чувство» бывшего учителя математики. О том, что не так с Владимиром Трухиным, altapress.ru говорил со всеми участниками конфликта — в том числе и с ним самим.