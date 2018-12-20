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Политика
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Красноярские профсоюзы потребовали от Путина приостановить пенсионную реформу

Федерация профсоюзов Красноярского края потребовала от президента РФ Владимира Путина отменить повышение пенсионного возраста.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

Красноярские профсоюзы подсчитали, что реальный рост пенсий из-за реформы будет «мизерным» в сравнении с прежним механизмом ежегодного увеличения выплат на уровень инфляции. Активисты подсчитали, что реальный размер пенсий за шесть лет вырастет на 800 рублей.

Это не соответствует заявлениям правительства, Госдумы и Пенсионного фонда (ПФР) о «существенном повышении пенсий», заявили в организации.

К 2024 году пенсия по старости, по подсчетам красноярцев, в регионе достигнет 21,1 тыс. рублей. А «материальные потери» каждого гражданина, вышедшего на пенсию на 5 лет позже в 2019—2023 годах составят около 1 млн рублей.

Федерация профсоюзов края подготовило письмо к Путину с требованием отказаться от реформы и рассмотреть альтернативные способы финансирования пенсий, пишет Тайга.инфо. Авторы документа также обратили внимание на то, что само повышение пенсионного возраста противоречит майскому указу президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах до 2024 года», который Путин подписал после победы на выборах.

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