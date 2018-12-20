Красноярские профсоюзы потребовали от Путина приостановить пенсионную реформу

Красноярские профсоюзы подсчитали, что реальный рост пенсий из-за реформы будет «мизерным» в сравнении с прежним механизмом ежегодного увеличения выплат на уровень инфляции. Активисты подсчитали, что реальный размер пенсий за шесть лет вырастет на 800 рублей.

Это не соответствует заявлениям правительства, Госдумы и Пенсионного фонда (ПФР) о «существенном повышении пенсий», заявили в организации.

К 2024 году пенсия по старости, по подсчетам красноярцев, в регионе достигнет 21,1 тыс. рублей. А «материальные потери» каждого гражданина, вышедшего на пенсию на 5 лет позже в 2019—2023 годах составят около 1 млн рублей.

Федерация профсоюзов края подготовило письмо к Путину с требованием отказаться от реформы и рассмотреть альтернативные способы финансирования пенсий, пишет Тайга.инфо. Авторы документа также обратили внимание на то, что само повышение пенсионного возраста противоречит майскому указу президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах до 2024 года», который Путин подписал после победы на выборах.