Кремль не осуждает главу региона, который возомнил себя Путиным

В Кремле не осуждают главу Коми Владимира Уйбу, который в ответ на одну из реплик жителей села Мутный Материк о намерении обратиться с жалобой к президенту России из-за нефтяного разлива на Ошском месторождении сказал, что он является Путиным для местных жителей.

«Для вас я — Путин», — заявил глава Коми.

О реакции Кремля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля объяснил, что «губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз».

Песков предположил, что у главы Коми может быть «полно недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинать вирусно этим засорять интернет», пишет «Росбалт».

Ранее глава республики предложил жителям составить перечень вопросов по развитию поселка, однако ему в ответ сказали, что делают это каждый год. Кто-то предложил обратиться к президенту РФ напрямую.

«Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?», — заявил Уйба. Один из присутствующих уточняет: «Вы наш Путин?». Чиновник в ответ сообщает: «Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?».

Разлив у реки Колва зафиксирован 11 мая. Следственный комитет расследует уголовное дело.