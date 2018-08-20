Кремль оценил последствия предстоящих «драконовских» санкций США против России

Новые санкции США против России, которые вступят в силу 22 августа, незаконны и наносят ущерб международной торговле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Коммерсант».

Мы с большим вниманием его (законопроект о новых санкциях) изучили. Мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий", — сказал господин Песков журналистам.

Он также отметил, что Россия отреагирует на возможные ограничения исходя из интересов страны.

«Давайте дождемся. Как вы знаете, они сами уже путаются в своих проектах , поэтому давайте дождемся того, что будет, если это будет, и уже потом только будем руководствоваться, в первую очередь, интересами Российской Федерации», — цитирует Пескова ТАСС

При этом Пресс-секретарь президента отметил, что Путин настроен на лучшее и хочет вывести отношения между Москвой и Вашингтоном «из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся». «Этот настрой сохраняется, но в то же время никто не собирается впадать в какой-то траур, в случае если мы не встретим взаимность на этот счет от Вашингтона», — заявил пресс-секретарь президента (цитата по РБК).

8 августа госдепартамент объявил, что США с 22 августа введут новые санкции против России из-за якобы использования Россией химоружия в Солсбери.

Сообщалось, что ограничительные меры могут привести к снижению уровня дипломатических отношений, запрету на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полному прекращению американского экспорта.

Объявление о введении новых санкций обрушило российскую национальную валюту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия прорабатывает зеркальный ответ на новый пакет санкций против Москвы. По словам Захаровой, США понимают, что теряют ресурсы для выхода из внутреннего кризиса, поэтому всеми силами пытаются «задавить» как противников, так и партнеров.



