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Политика

Кремль — Сибирь: кандидатом на пост полпреда в Сибири может стать куратор силовиков

Помощник президента Анатолий Серышев может уйти в отставку, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента (АП).

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
kremlin.ru

Он рассматривается на должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщили, в свою очередь, два федеральных чиновника.

Назначение Серышева на должность полпреда может состояться уже на этой неделе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кадровые дела традиционно не обсуждаются.

Должность полномочного представителя президента в СФО вакантна уже полгода. Этот пост освободился после того, как 9 апреля сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии. В единый день голосования 19 сентября республиканский парламент официально утвердил его в качестве главы региона.

Анатолий Серышев стал помощником президента в июне 2018 года. Он сменил Евгения Школова, который курировал кадровые вопросы силового блока.

Новому помощнику президента также достались эти полномочия, пишет bfm.ru. Он отвечает за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Министерства обороны, а также за награждения и присвоение званий.

Выходец из Иркутской области Анатолий Серышев работал в органах госбезопасности с 1988-го по 2016 год, последние шесть лет возглавляя карельское региональное управление ФСБ.

Шойгу

В сентябре политологи обсуждали версию о назначении Сергея Шойгу полпредом в СФО. Шойгу предложил построить «от трех до пяти» новых городов в Сибири и сделать их «научно-промышленными и экономическими центрами».

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