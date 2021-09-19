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Политика

Сергей Шойгу может стать полпредом президента в Сибири

Министр обороны РФ Сергей Шойгу может стать вице-премьером РФ и полномочным представителем президента в СФО, сообщает «Проспект Мира».

Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru

Источник издания в аппарате полпреда СФО сообщил, что Шойгу уже готовят к новому назначению.

«Новым министром обороны, по данным собеседника, должен стать начальник Генштаба Валерий Герасимов», — отмечает издание.

Кадровые перестановки, скорее всего, должны произойти вскоре после выборов депутатов Госдумы.

Кроме того, министр может возглавить наблюдательный совет госкорпорации по развитию Сибири — на создание госструктуры планируют выделить 90 млрд рублей.

Напомним, Шойгу предложил построить «от трех до пяти» новых городов в Сибири и сделать их «научно-промышленными и экономическими центрами».

Кстати, после отставки сибирского полпреда Сергея Меняйло в апреле глава государства так и не назначил никого на эту должность.

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