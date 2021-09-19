Сергей Шойгу может стать полпредом президента в Сибири

Источник издания в аппарате полпреда СФО сообщил, что Шойгу уже готовят к новому назначению.
«Новым министром обороны, по данным собеседника, должен стать начальник Генштаба Валерий Герасимов», — отмечает издание.
Кадровые перестановки, скорее всего, должны произойти вскоре после выборов депутатов Госдумы.
Кроме того, министр может возглавить наблюдательный совет госкорпорации по развитию Сибири — на создание госструктуры планируют выделить 90 млрд рублей.
Напомним, Шойгу предложил построить «от трех до пяти» новых городов в Сибири и сделать их «научно-промышленными и экономическими центрами».
Кстати, после отставки сибирского полпреда Сергея Меняйло в апреле глава государства так и не назначил никого на эту должность.