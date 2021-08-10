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Политика

Появилась версия, почему Владимир Путин не назначает нового полпреда в Сибирь

После отставки полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло глава государства так и не назначил никого на эту должность. «Ведомости» выяснили возможную причину.

Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
kremlin.ru

Группа ученых под эгидой Русского географического общества (РГО) разрабатывает стратегию опережающего развития Центральной Сибири.

Предполагается создание корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по макрорегиону, пишет источник. Не исключено, что именно поэтому должность полномочного представителя в СФО до сих пор пустует.

Президент РГО, министр обороны России Сергей Шойгу осенью планирует представить стратегию Владимиру Путину.

Профильный вице-премьер будет возглавлять наблюдательный совет корпорации, а полпред — ее правление. Сама корпорация якобы будет заниматься взаимодействием с госорганами по согласованию госпрограмм и с институтами, участвующими в развитии макрорегиона, а также с инвесторами.

В пресс-службе правительства, президента и в РГО не ответили на запрос «Ведомостей».

Информированный собеседник газеты пояснил, что ключевым проектом станет «Транссиб 2.0» — расширение пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали с созданием не менее 10 новых особых экономических зон.

Также предполагается создание опорных агломераций. Одним из таких кластеров предлагается сделать Красноярск, а также Норильск, Томск и Новосибирск.

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