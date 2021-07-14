Кремль выразил бескомпромиссную позицию по вопросу однополых браков в России

Песков прямо заявил, что Кремль категорически против того, чтобы искать некую компромиссную форму регистрации отношений однополых пар.
«Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно, президент никак на это не реагировал», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Так Песков ответил на вопрос о том, как президент отреагировал на решение ЕСПЧ.
Пресс-секретарь Путина добавил, что президент ориентируется в данном вопросе на позицию большинства россиян и «ориентируется на основной закон Российской Федерации».
Напомним, ранее ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым.