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Политика

«Кремлевский доктор» предложил свои поправки в Конституцию

Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал изменения в Конституцию РФ.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

«Для меня представляется просто решить этот вопрос: давай диплом, но не лицензию/сертификат. Право на самостоятельную работу только после практики по распределению, как в большинстве стран», — написал в своем telegram-канале доктор, предложив отразить этот момент в Конституции.

Мясников также обратил внимание на дискуссию о необходимости распределения врачей, пишет ura.ru. По его словам, такое решение поможет регионам, где мало специалистов.

Накануне президент РФ Владимир Путин в срочном порядке внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

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