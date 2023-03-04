4 марта
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Политика

Круг задач военкоматов расширил Путин

Военные комиссариаты в России будут принимать заявки на выдачу удостоверений ветеранов боевых действий, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

В круг задач военкоматов войдет рассмотрение обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и организация выдачи таких удостоверений, указывает bfm.ru.

Также военные комиссариаты будут выполнять иные задачи федеральных органов и Минобороны.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением. По словам дипломата, «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».

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