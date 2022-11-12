12 ноября
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Политика

Курорт Геническ временно стал столицей Херсонской области

Административным центром Херсонской области временно станет город Геническ — административный центр Генического района, сообщает РИА Новости.

Спецоперация. Учения.
Спецоперация. Учения.
vk.com/pressa_nso

Там сосредоточены все основные органы власти.

Геническ находится на берегу Азовского моря. Считается портовым и курортным городом, указывает «Фонтанка». Сам же Херсон стоит на правом берегу Днепра.

Ранее о статусе Херсонской области рассказал Песков.

Этот регион, по словам Пескова, остается частью России. Так на вопрос о статусе области ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Между тем в Кремле отказывались комментировать решение Минобороны о перегруппировке российских войск с правого берега Днепра на левый, указывает Lenta.ru. По словам Пескова, решение о перегруппировке войск принимали министр обороны Сергей Шойгу и командующий войсками специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне проведения спецоперации и вручил военнослужащим государственные награды.

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