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Агенты Кремля: Лавров показал любимый мем по «делу Скрипалей»

Тема про российских отравителей семьи Скрипалей в британском Солсбери по-прежнему одна из обсуждаемых. Пользователи соцсетей публикуют мемы с «агентами Кремля».

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

Глава МИД России Сергей Лавров тоже откликнулся и показал корреспонденту РЕН ТВ свой любимый мем. Это фотография резидентов Comedy Club Тимура Батрудинова и Гарика Харламова в роли агентов спецслужб.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от соприкосновения с неизвестным веществом в марте этого года в британском Солсбери, пишет bfm.ru. Британские власти утверждают, что Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок», а за отравлением стоит Москва. Недавно Скотланд-Ярд опубликовал фото причастных к этому преступлению «агентов Кремля» Александра Петрова и Руслана Боширова.

Между тем международные эксперты пришли к выводу, что в Британии пострадавших отравили «Новичком».

Страны-производители

Химическое оружие под кодовым названием «Новичок» (Novichok) — нервно-паралитическое вещество военного образца, разработано в Советском Союзе в 1970—1980-е годы.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным источником происхождения химиката типа «Новичок» являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, под вопросом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

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