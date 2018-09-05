Международные эксперты пришли к выводу, что в Британии пострадавших отравили «Новичком»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в инцидентах в Солсбери и Эймсбери использовалось одно и то же вещество, сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

В ОЗХО подтвердили предыдущее заявление британских экспертов о том, что причиной отравления со смертельным исходом 44-летней британки Дон Стерджес стало нервно-паралитическое вещество «Новичок».

«Это было нервно-паралитическое вещество „Новичок“ — такое же, какое было применено при покушениях на убийство Сергея и Юлии Скрипаль ранее в этом году», — говорится в сообщении.

«Безрассудство России при использовании нервно-паралитического вещества в Великобритании и полное пренебрежение безопасностью общества ужасны», — заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Эксперты не смогли установить — принадлежали яды к одной партии или нет, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что в доме второго пострадавшего в Эймсбери Чарли Роули нашли бутылочку со следами вещества, которое и стало причиной отравления. Бутылочку, похожую на флакон от духов, он нашел и подарил Дон Стерджес, которая из него побрызгала себе на запястья. После этого они почувствовали недомогание и попали в больницу, где Стерджес скончалась. Роули выписали, но он вновь был госпитализирован с диагнозом менингит.

Накануне три человека пострадали от газовой атаки неизвестным веществом в Лондоне.

Страны-производители

Химическое оружие под кодовым названием «Новичок» (Novichok) — нервно-паралитическое вещество военного образца, разработано в Советском Союзе в 1970—1980-е годы.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным источником происхождения химиката типа «Новичок» являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, под вопросом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

Novichok недавно «всплывал»

Источник «Росбалта» в спецслужбах рассказал: «Это вещество недавно „всплывало“. Им на Ближнем Востоке был отравлен один из арабских полевых командиров. Исполнителем являлся житель Чечни. Однако было установлено, что это — так сказать, внутренние „разборки“, которые к российским спецслужбам никакого отношения не имели. Данная история показывает, что „Новичок“ есть не только у спецслужб», — полагает собеседник агентства.

В последние дни распространяется информация о том, что веществом, похожим на «Новичка», в 1995 году отравили главу Росбизнесбанка Ивана Кивелиди. В случае с отравлением Кивелиди убийца использовал яд в жидкой форме. Капля, нанесенная на телефонную трубку, убила банкира, затем его секретаршу и даже патологоанатома, работавшего с телом Кивелиди. Пострадали и несколько сотрудников правоохранительных органов, приезжавших на место происшествия.