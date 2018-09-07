США, Германия, Канада и Франция выразили «негодование» и тоже обвинили Россию в отравлении Скрипалей

Германия, США, Франция и Канада разделяют мнение Лондона о том, что подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были сотрудниками ГРУ, сообщает ТАСС . И о том, что операцию в Солсбери одобрили на самом высоком правительственном уровне.

В своем совместном заявлении главы Германии, США, Франции и Канады заявили, что полностью доверяют британской оценке, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, и что эта операция была «с высокой долей вероятности» одобрена на самом высоком правительственном уровне. Также отметили, что ранее уже пытались помешать деятельности ГРУ, высылая агентов разведки под прикрытием.

«Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов, Канады и Соединенного Королевства, повторно выражаем свое негодование в связи с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия, известного как „Новичок“, в Солсбери 4 марта, — говорится в документе, — Мы приветствуем достигнутый прогресс в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей и принимаем к сведению обвинения в покушении на убийство, выдвинутые вчера против двух подозреваемых».

Пять государств призвали Россию опубликовать все детали программы по разработке «Новичка», а всех, у кого есть информация о нападении в Солсбери — обратиться к властям Соединенного Королевства.