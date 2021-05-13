«Либо болен, либо еще что-то?»: ветераны госслужбы просят представителя президента проверить главу Алтая

Совет ветеранов госслужбы Республики Алтай обратился к главному федеральному инспектору по региону Дмитрию Колозину с просьбой проверить на предмет соответствия главы республики Олега Хорохордина занимаемой должности. Об этом пишет « Банкфакс ».

Поводом стало нашумевшее видео с открытия настенной росписи в Майме к 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав России.

Председатель Совета ветеранов Владимир Петров сообщил, что посчитал странным поведение Хорохордина.

«Я там участвовал, народу было немного. Мы ждали Олега Хорохордина 40 минут. Он приехал и в итоге так бессвязно выступил. С ним я после мероприятия не контактировал. Ну, а как с ним разговаривать, если по нему видно, что он либо болен, либо еще что-то?» — поделился Петров.

Совет считает необходимым временно отстранить его от работы на период реабилитации и лечения, если подтвердятся какие-то проблемы со здоровьем.

Владимир Петров также оценил комментарий правительства региона, которым пресс-служба попыталась объяснить поведения начальника.

«Я думаю, что это просто попытки найти хоть какое-то оправдание произошедшему. Было заметно, что он говорит неадекватно, заикается. Я видел его в таком состоянии первый раз. А судя по другим источникам, такое уже не в первый раз», — добавил Петров.

Говоря об арт-объекте в Майме, Олег Хорохордин с достаточно грустной интонацией отметил, что он посвящен 265-летию вхождения алтайского народа в Российское государство, добавив, что это вызывает у него чувство гордости.

«Я вас всех поздравляю с этим событием. Мы еще немного… вернее, немало слов еще скажем по этому поводу… я всех поздравляю», — сказал глава региона.