Лидер коммунистов призвал Путина присоединить Донбасс к РФ

«Первое, признаем Донецкую, Луганскую республику, так же, как в свое время было с Южной Осетией и с Абхазией. Прекратится этот бандитизм очень быстро. Это ненормально, когда четыре года подряд обстреливают Донецк и многие населенные пункты. Там же живут наши родственники, друзья. Донбасс-то строила вся советская страна», — заявил Зюганов, сообщает РИА Новости.
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, пишет bfm.ru.
Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек, следует из данных ООН.