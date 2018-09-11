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Лидер коммунистов призвал Путина присоединить Донбасс к РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал главу государства Владимира Путина признать Донбасс территорией России. На месте президента он сделал бы это немедленно, уверен глава компартии.

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

«Первое, признаем Донецкую, Луганскую республику, так же, как в свое время было с Южной Осетией и с Абхазией. Прекратится этот бандитизм очень быстро. Это ненормально, когда четыре года подряд обстреливают Донецк и многие населенные пункты. Там же живут наши родственники, друзья. Донбасс-то строила вся советская страна», — заявил Зюганов, сообщает РИА Новости.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, пишет bfm.ru.

Жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек, следует из данных ООН.

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