Лидер Северной Кореи выразил решительную солидарность с действиями России

В сообщении Ким Чен Ына выражаются «самые тепловые поздравления» и «решительная солидарность» делу российского народа по «искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил», а также по защите достоинства, мира и безопасности страны.
Слова лидера Северной Кореи опубликовало агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Кроме того, в Пхеньяне выразили уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше в позитивном ключе в соответствии с требованиями времени, дополняет ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 9 мая президент Владимир Путин заявил, что шансов для решения проблемы Донбасса мирными средствами не было.