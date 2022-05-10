10 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Лидер Северной Кореи выразил решительную солидарность с действиями России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России с Днем Победы и выразил «решительную солидарность» с действиями российского народа по искоренению угрозы. Информацию об этом передает РИА Новости.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
kremlin.ru

В сообщении Ким Чен Ына выражаются «самые тепловые поздравления» и «решительная солидарность» делу российского народа по «искоренению политической и военной угрозы и шантажа со стороны враждебных сил», а также по защите достоинства, мира и безопасности страны.

Слова лидера Северной Кореи опубликовало агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Кроме того, в Пхеньяне выразили уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше в позитивном ключе в соответствии с требованиями времени, дополняет ТАСС.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 9 мая президент Владимир Путин заявил, что шансов для решения проблемы Донбасса мирными средствами не было.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость