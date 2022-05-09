Путин: не было ни одного шанса мирно решить проблему Донбасса

В День Победы Путин встретился с Артемом Жогой, отцом Владимира Жоги — погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта».

Президент вручил Артему Жоге звезду Героя России, которой посмертно наградили его сына.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто. Другого выбора просто не было», — сказал Путин.