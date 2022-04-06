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Политика

Лихие 90-е, аура лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Пост сына в соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 75-м году жизни.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. О смерти Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел», — написал Володин в Telegram-канале.

Жириновский встречал XXI век в ранге заместителя председателя Государственной Думы III созыва. На некоторое время политик даже отказался от руководства парламентской фракцией ЛДПР. Таким образом в большую политику вошел его сын — Игорь Лебедев, который возглавил фракцию вместо отца.

«Заодно»

Несмотря на оппозиционный образ и резкую сценическую подачу, политика часто обвиняли в том, что он «заодно» с партией власти. Жириновскому сильно не нравились подобные высказывания.

Лихие 90-е

«Пять раз ЛДПР и я спасли Госдуму — в 1991, 1993, 1996, 1998 годах, и вы об этом ничего не знаете. И импичмент — у Ельцина на столе два указа, Госдуму разогнать, КПРФ запретить. 13 голосов не хватает, и мы не даем своих голосов! И импичмент не проходит!» — вспоминал Жириновский о первых годах политической жизни современной России.

Отдыхать на Алтае и поддержать экономику

Владимир Жириновский призвал россиян отдыхать в России и не есть иностранные продукты. Об этом он заявил в 2015 году в программе «Позиция» «Русской службы новостей».

«Зарубежное хуже, там полно всего искусственного и Запад погибает от плохого продовольствия», — сказал политик.

Еще одна из причин, по которой стоит остаться на отдых в России, это необходимость поддержать экономику и оставить деньги в стране. По словам Жириновского, покупая импортный товар, мы «снабжаем деньгами тех, кто нам плюет в лицо».

Среди «великолепных мест» России, где стоит отдохнуть, лидер ЛДПР назвал Алтайский край, Сочи, Крым, Кубань, Каспий, Волгу.

Владимир Жириновский среди рок-музыкантов
Владимир Жириновский среди рок-музыкантов
СС0.

«Охота»

На Жириновского охотились чуть ли не все телевизионщики, делавшие общественно-политический контент.

В 1996 году политик предпринял очередную попытку стать президентом России. Итог — пятое место.

Аура

Первый заместитель руководителя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов прокомментировал новость о смерти главы ЛДПР Владимира Жириновского — политик вспомнил, что они часто ругались с Жириновским в ходе дискуссий. Однако, по словам Нилова, глава ЛДПР был выдающимся оратором и создавал особую «ауру».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Память

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил сожаление в связи с кончиной лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, он не сомневается, что память о политике будет увековечена в топонимике Москвы.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля. В конце марта сообщалось, что у политика наступил септический шок и отказало легкое.

В феврале сын политика впервые в соцсети прокомментировал болезнь отца: «Только живи».

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