10 листов замечаний. Алтайские коммунисты требуют отменить обсуждение генплана

Алтайские коммунисты требуют отменить процедуру общественных обсуждений генплана Барнаула, так как они проводятся с грубейшими нарушениями. Обращение об этом они направили в комиссию по землепользованию и застройке мэрии, сообщает сайт крайкома КПРФ

Замечаний по генплану заняли у алтайских коммунистов 10 листов.

Основная претензия — обсуждения проводятся с грубейшими нарушениями предусмотренной законом процедуры. В составе предоставленной для ознакомления документации нет необходимых документов и сведений или они являются неполными.

Это касается материалов по обоснованию генплана Барнаула, информации о функциональных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, об анализе и расчетах потребности города в объектах социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о размещении объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, сведений о границах населенных пунктов и т.д.

Много претензий у коммунистов и к самому генплану. Например, он предусматривает развитие объектов улично-дорожной сети, строительство и реконструкция которых предусмотрена государственными и муниципальными программами.

В то же время часть этих объектов уже прошла реконструкцию ранее. Документ представитель КПРФ назвали совершенно сырым и недоработанным. И предложили отменить общественные обсуждения.

Затем подготовить все необходимые по закону документы и обеспечить возможность ознакомления с ними барнаульцев. И только после этого назначить повторное общественное обсуждение. Требование об этом направлено в комиссию по землепользованию и застройке Барнаула.

Генплан Барнаула выставили на общественные обсуждения 24 июня, предложения и замечания принимаются до 15 июля.