Лукашенко побил рекорд «старшего брата» на президентских выборах

На выборах президента в России 2018 году Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей, что стало его лучшим результатом за все годы президентства.
В Белоруссии озвучили предварительные итоги выборов президента. Лукашенко — 80,23%", на втором месте — кандидат от оппозиции, домохозяйка Светлана Тихановская с 9,9% голосов, против всех кандидатов проголосовали 6,02% избирателей, передают РИА Новости.
Выборы признаны состоявшимися и то, что их результаты изменятся — маловероятно.
Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков 9 августа, пишет ura.ru. Люди вышли на улицы после объявления предварительных итогов выборов, на которых лидировал Лукашенко.
Братья
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина старшим братом.
«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по <политическому> весу старший брат. <…> Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», — цитирует ТАСС президента Белоруссии.