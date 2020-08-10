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Политика

Лукашенко побил рекорд «старшего брата» на президентских выборах

По предварительным итогам президентских выборов в Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, сообщили в ЦИК республики.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

На выборах президента в России 2018 году Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей, что стало его лучшим результатом за все годы президентства.

В Белоруссии озвучили предварительные итоги выборов президента. Лукашенко — 80,23%", на втором месте — кандидат от оппозиции, домохозяйка Светлана Тихановская с 9,9% голосов, против всех кандидатов проголосовали 6,02% избирателей, передают РИА Новости.

Выборы признаны состоявшимися и то, что их результаты изменятся — маловероятно.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после закрытия участков 9 августа, пишет ura.ru. Люди вышли на улицы после объявления предварительных итогов выборов, на которых лидировал Лукашенко.

Братья

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина старшим братом.

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по <политическому> весу старший брат. <…> Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», — цитирует ТАСС президента Белоруссии.

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