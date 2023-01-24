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Политика

Лукашенко: Украина предложила Белоруссии пакт о ненападении

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Запад не отказывается от планов по Белоруссии, сказал Лукашенко. По его словам, Украина предлагает заключить пакт о ненападении

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались <…> А, с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее Россия направила Белоруссии 105 млрд рублей на развитие машиностроения.

Напомним, в октябре Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в спецоперации, но без военных.

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