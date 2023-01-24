Лукашенко: Украина предложила Белоруссии пакт о ненападении

Запад не отказывается от планов по Белоруссии, сказал Лукашенко. По его словам, Украина предлагает заключить пакт о ненападении

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались <…> А, с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — подчеркнул Александр Лукашенко.