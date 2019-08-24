Любовник Марии Бутиной доносил на нее ФБР

Американец Патрик Бирн , состоявший в романтических отношениях с осужденной Марией Бутиной, рассказал, что передавал информацию о ней ФБР, пишет «Российская газета» со ссылкой на показания мужчины.

Марию Бутину осуждена в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации. Основатель он-лайн ритейлера Overstock Патрик Бирн признал, что передавал данные о Бутиной ФБР. При этом он также заявил, что по-прежнему любит девушку.

Он рассказал СМИ, что сотрудничал с правоохранительными органами. «Мне дали несколько подозрительных заказов, и я выполнил их в 2015—2016 годах, думая, что я осуществлял правоохранительные меры», — сказал он. Бирн рассказал, что именно ему велели делать, но описал полученные приказы как «политический шпионаж».

ФБР он рассказал, что возлюбленная Бутина проявляла крайнюю заинтересованность в знакомстве с людьми из окружения Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, о чем он и рассказал ФБР.

Бывший генпрокурор Мэтью Уитакер, комментируя рассказ Патрика Бирна, не смог однозначно ответить на вопрос, внушают ли показания бизнесмена доверие.