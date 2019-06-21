Отец Марии Бутиной рассказал о состоянии дочери, находящейся в тюрьме в США

Отец осужденной в США уроженки Алтайского края Марии Бутиной сообщил, что она находится в устойчивом психическом состоянии и не испытывает проблем со здоровьем. Об этом пишет ТАСС.

По словам отца девушки Валерия Бутина, родственники не смогут посетить россиянку в тюрьме из-за трудностей с получением американской визы. Он надеется, что 5 ноября Марию Бутину освободят. «Хотя могут быть осложнения по срокам дальнейшей депортации», — уточнил он.

«Ей сейчас легче, чем во время пребывания в СИЗО в Вашингтоне, в Александрии. У нее есть возможность появиться на улице, солнце видеть. Она его не видела девять месяцев. Питание получше», — отметил Валерий Бутин.

Ранее altapress.ru писал, что Мария Бутина в заключении активно занялась преподавательской деятельностью. Россиянка обучает женщин, отбывающих срок вместе с ней, математике и английскому языку, также преподает теорию вероятности и обществоведение. В рамках последнего предмета она ведет уроки основ демократической системы США.

Марию Бутину арестовали в США летом 2018 года, как агента влияния России. Весной 2019-го ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Ее признали виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом. Девушка частично признала вину, а в мае попросила финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.