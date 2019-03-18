Макаревич осудил своих фанатов, радующихся присоединению Крыма

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, радующихся присоединению Крыма к России. Свое мнение, в котором есть и нецензурная лексика, он опубликовал на странице в Facebook, пишут «Известия».

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях! Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так *** (плохо — Ред.) выросли? Что ж вы орали „Уракрымнаш“? Плохо слушали?» — отметил Макаревич.

Это не первое громкое высказывание музыканта. В феврале Андрей Макаревич назвал идиотами 80% жителей Земли в интервью Lenta.ru. Тогда Юрий Лоза живо откликнулся на заявление и сказал, что всегда можно сменить место жительства, если тебя что-то не устраивает.

Ответная реакция

«Известия» сообщают, что многие пользователи в интернете обрушились с критикой на лидера «Машины времени». Вот некоторые из высказываний:

«Ну, Макаревич, у вас совсем крыша поехала. Вы что считаете, когда кому-то нравятся ваши песни, то он обязан нюхать всё, что вы испражняете и визжать от удовольствия?» — написал один из комментаторов поста в соцсети.

«У дедушки Андрюши халявные виноградники ушли с Крымом. Вот и вся «боль», — предположила другая пользовательница.

«Макаревич упрекнул россиян за поддержку лозунга «Крым наш». А россиянам плевать на этого «любителя прогибаться» под изменчивый мир. #Крым наш», — сообщил третий.

Отметим, что референдум по вопросу о статусе Крыма прошел 16 марта 2014 года. По его результатам полуостров вернулся в состав Российской Федерации.