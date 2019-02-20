Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Макаревич назвал 80% людей идиотами, а Лоза дал ему совет

Андрей Макаревич назвал идиотами 80% жителей Земли в интервью Lenta.ru. Юрий Лоза живо откликнулся на заявление и сказал, что всегда можно сменить место жительства, если тебя что-то не устраивает.

Андрей Макаревич.
Андрей Макаревич.
Михаил Шмелёв

Андрей Макаревич,
музыкант и певец:

Будучи врагом всяческих запретов, я тем не менее сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения земли — идиоты. Надо это принять, как данность.

Юрий Лоза прокомментировал РЕН ТВ заявление Макаревича: «Если ему не нравится 80% населения, пусть общается с остальными 20%. Ну, нет у нас другого народа, нельзя же переехать на другую планету, где народ лучше».

Певец подчеркнул, что если Макаревичу где-то не понравилось население, всегда можно переехать в другое место. Хотя это весьма затруднительно, учитывая, что Макаревич раскритиковал население всей Земли.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость