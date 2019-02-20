Макаревич назвал 80% людей идиотами, а Лоза дал ему совет

Андрей Макаревич назвал идиотами 80% жителей Земли в интервью Lenta.ru. Юрий Лоза живо откликнулся на заявление и сказал, что всегда можно сменить место жительства, если тебя что-то не устраивает.

Андрей Макаревич,

музыкант и певец:

Будучи врагом всяческих запретов, я тем не менее сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения земли — идиоты. Надо это принять, как данность.

Юрий Лоза прокомментировал РЕН ТВ заявление Макаревича: «Если ему не нравится 80% населения, пусть общается с остальными 20%. Ну, нет у нас другого народа, нельзя же переехать на другую планету, где народ лучше».

Певец подчеркнул, что если Макаревичу где-то не понравилось население, всегда можно переехать в другое место. Хотя это весьма затруднительно, учитывая, что Макаревич раскритиковал население всей Земли.