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Политика

Мария Бутина расскажет студентам об отношениях России с Западом

Мария Бутина проведет встречу со студентами АлтГУ в рамках проекта «Диалог на равных», пишет «Алтайская правда».

Мария Бутина.
Мария Бутина.
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Сообщается, что встреча состоится 24 февраля в 12:00.

«Тема диалога — информационные войны XXI века, перспективы развития отношений России с Западом. Дискуссионные студенческие клубы призваны показать молодым людям на примере успешных и известных людей, что современная Россия — это страна возможностей», — пишет издание.

Кто такая Мария Бутина

Уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе, «которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что «экс-шпионка» написала и презентует свою книгу «Тюремный дневник».

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