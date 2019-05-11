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Политика

Адвокат Марии Бутиной сообщил о её переводе в другую тюрьму

Россиянку Марию Бутину, которая отбывает тюремный срок в США, перевели из тюрьмы города Александрия (штат Вирджиния), где она находилась до настоящего времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Роберта Дрисколла.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

«Я связался с руководством тюрьмы, ее там нет. Пока неизвестно, куда ее перевели», — заявил Роберт Дрисколл. Ранее издание сообщало, что россиянка будет временно оставаться в СИЗО города Александрии, пока ожидает перевода в федеральную тюрьму.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Суд в Вашингтоне вынес приговор Марии Бутиной 26 апреля. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Марии зачтутся девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта суда, и после отбытия срока ее депортируют в Россию. В Министерстве иностранных дел России заявили, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе,"которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ".

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