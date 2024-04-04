Маркировку собак предлагают ввести в Алтайском крае

С 1 января 2025 года предлагают установить обязательные требования к регистрации и маркированию домашних животных. Регистрация будет бесплатной, а маркирование — за счет владельцев.
Мера позволит уменьшить число отказов от домашних животных, которые пополняют ряды бездомных. Также планируют предусмотреть создание пунктов временного содержания животных. Это позволит муниципальным образованиям эффективнее исполнять полномочия в обращении с животными без владельцев.
Ранее стало известно, на сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае.
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