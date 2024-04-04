4 апреля
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Политика

Маркировку собак предлагают ввести в Алтайском крае

Депутаты АКЗС разработали законопроект, который вводит обязательную регистрацию и маркировку домашних животных, сообщил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов в ходе интернет-конференции.

Собаки. Бродячие собаки.
Собаки. Бродячие собаки.
unsplash.com

С 1 января 2025 года предлагают установить обязательные требования к регистрации и маркированию домашних животных. Регистрация будет бесплатной, а маркирование — за счет владельцев.

Мера позволит уменьшить число отказов от домашних животных, которые пополняют ряды бездомных. Также планируют предусмотреть создание пунктов временного содержания животных. Это позволит муниципальным образованиям эффективнее исполнять полномочия в обращении с животными без владельцев.

Ранее стало известно, на сколько повысят расценки на отлов, стерилизацию и содержание бродячих собак в Алтайском крае.

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