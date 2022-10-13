13 октября
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Политика

Массовые народные гуляния в регионах станут с просветительской «тональностью»

Минкульт обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий, сообщает «Интерфакс».

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Дмитрий Лямзин.

Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что они будут носить не увеселительный, а просветительский характер.

Детские «елки» сохранятся. Ведь скоро Новый год, а это теплый семейный праздники, уверена Любимова.

И дети не останутся без Деда Мороза.

Сейчас работники ведомства озабочены, как работать со взрослыми, вернее, как заботиться о старшем поколении и «просветительски» направить отдых взрослых на семейное времяпрепровождение.

Сейчас обсуждается с губернаторами, как пройдут каникулы в регионах — речь идет о дорогих шоу с салютами и т.д.

Любимова отметила — людям хочется приходить в музей, театры, другие учреждения культуры.

Ранее в Томске отказались от проведения Нового года в пользу мобилизованных.

Администрация города отменила масштабные праздничные гуляния, включая фейерверк.

Средства, которые планировали них потратить, пойдут на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям.

Особое мнение

Между тем в Минобороны прокомментировали отмену новогодних мероприятий в регионах ради поддержки мобилизованных.

Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин сказал, что Минобороны признательно за поддержку со стороны регионов в проведении частичной мобилизации, но необходимости в отмене праздничных новогодних мероприятий для экономии средств нет.

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