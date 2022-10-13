Массовые народные гуляния в регионах станут с просветительской «тональностью»

Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что они будут носить не увеселительный, а просветительский характер.

Детские «елки» сохранятся. Ведь скоро Новый год, а это теплый семейный праздники, уверена Любимова.

И дети не останутся без Деда Мороза.

Сейчас работники ведомства озабочены, как работать со взрослыми, вернее, как заботиться о старшем поколении и «просветительски» направить отдых взрослых на семейное времяпрепровождение.

Сейчас обсуждается с губернаторами, как пройдут каникулы в регионах — речь идет о дорогих шоу с салютами и т.д.

Любимова отметила — людям хочется приходить в музей, театры, другие учреждения культуры.

Ранее в Томске отказались от проведения Нового года в пользу мобилизованных.

Администрация города отменила масштабные праздничные гуляния, включая фейерверк.

Средства, которые планировали них потратить, пойдут на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям.

Особое мнение

Между тем в Минобороны прокомментировали отмену новогодних мероприятий в регионах ради поддержки мобилизованных.

Замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин сказал, что Минобороны признательно за поддержку со стороны регионов в проведении частичной мобилизации, но необходимости в отмене праздничных новогодних мероприятий для экономии средств нет.