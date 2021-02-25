Мэр Барнаула рассказал, почему никто не хочет быть его «строительным» замом

Не каждый со стороны приживается в администрации Барнаула, сказал глава города Вячеслав Франк в интервью журналистам Сибирской медиагруппы. В частности, он попытался объяснить, почему до сих пор нет никого на должности зама по градостроению.

В середине января замглавы администрации Максим Полежаев, отвечающий за градостроительство и земельные отношения, ушел в отставку.

«Уход Полежаева — это не тенденция. Мы много кому предлагали должность зама по градостроительству. И депутатам, и на заседании Союза строителей не раз обсуждали. Я бы не сказал, что зарплата маленькая. Но не идут люди. Наверное, потому, что нагрузка большая, работы много, она разноплановая и ответственная. Тут должен быть подготовленный человек», — цитирует слова Франка «Политсибру».

Следом за Полежаевым мэрию покинул председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Евгений Ноздрачев.

Каждое увольнение носит индивидуальный характер, подчеркнул мэр. Он добавил, что нужно быть внимательнее к формированию команды, «более глубоко разговаривать с людьми, которые приходят в систему».

«Заместителей тяжело растить. Это как с хорошим учителем, не всегда он может стать директором школы», — считает глава города.

Также он оценил работу двух своих новых заместителей: Оксана Финк и Мария Кулагина справляются с работой. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, заключил Франк.