Мэр Бийска прокомментировал слухи и домыслы о визите силовиков в администрацию города

Как уже сообщал altapress ru, утром 18 ноября силовики изъяли из кабинетов бийских чиновников документы и компьютеры. В дальнейшем в следкоме объяснили: действия связаны с расследованием дела о домах на ул. Спекова, в которые люди начали вселяться еще в 2012 году. Вокруг этого оперативного мероприятия силовиков ходит много разговоров. Мэр Бийска Александр Студеникин ответил на вопросы и прокомментировал слухи и домыслы.

С чем связаны проведенные в мэрии следственные мероприятия?

«Сегодня (18 ноября. - Прим. Altapress.ru) в администрации произведена выемка документов и компьютерной техники. Выемка производитель по описи следственным комитетом и управлением ФСБ. Изымались документы, которые касаются установления обстоятельств ввода многоквартирных домов по ул. Спекова 8, 8/1, 8/2», — сказал Александр Студеникин.

Добавим, что в следственном комитете сообщили, что документы изымали не только в кабинетах, но и по месту проживания чиновников — то есть в квартирах или домах. Основанием этого стало возбуждение уголовного дела по факту халатности при вводе этих трех домов.

В каких именно подразделениях изъяли документы?

По словам мэра Бийска, изъяли документы и компьютеры в его кабинете, а также в управлении ЖКХ, жилищном отделе, отделе архитектуры и градостроительства и управлении капитального строительства.

Александр Студеникин altapress.ru

Кто из чиновников был допрошен?

Сам Александр Студентки не были ни допрошен, ни опрошен. На вопрос, ожидает ли он повестку от следователей, он отшутился: «А надо?». После чего обяснил, что ни в администрации Бийска, ни в управлении капитального строительства города в период строительства домов на ул. Спекова и ввода их в эксплуатацию (2011−2012 годы) он не работал.

Агенство «Банкфакс» сообщало, что силовики якобы увезли из здания замглавы города по строительству Дмитрия Маслюка, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину, начальника отдела архитектуры и градостроительства Петра Ионенко и начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину.

Мэр Бийска не подтвердил и не опроверг информацию о том, что этих служащих увозили и опрашивали — у него просто нет информации. «Эти подразделения находятся в других зданиях, за пределами администрации города», сказал он. По его словам, вопросы о том, кого увезли, допросили или опросили, более корректно было бы задать органам следствия.

Говорят , в мэрии Бийска изымали документов еще неделей раньше. Правда ли это?

Информацию о том, что якобы в администрации Бийска проходят изъятия документов и они связаны с «мусорной» темой, поступила в altapress.ru за несколько дней до 18 ноября.

На вопрос, проводились ли оперативные действия в промежуток между 11 и 15 ноября, Александр Студеникин ответил отрицательно. Он пояснил, что в это время находился на учебе за пределами города. Но если бы такие действия проводились, ему бы об этом доложили.

Связаны ли изъятые документы также со строительством дамбы в Бийске?

По одной из версий, озвученных СМИ, выемка документов также могла быть связана с уголовным делом о строительстве дамбы — его возбудили в апреле 2019 года по факту мошенничества при ее строительстве. Александр Студеникин связь действий силовиков 18 ноября с делом о дамбе отрицает. На всякий случай он рассказал о состоянии и перспективах этого гидротехнического сооружения.

«Дамба уже несколько лет стоит, мало того, мы разрабатываем проектно-сметную документацию: она сейчас проходит государственную экспертизу, и город надеется, что в ближайшие годы мы приступим к строительству дороги по телу дамбы, потому что это один из вариантов решения транспортной проблемы. У нас есть узловые точки — такие как район вокзала — которые расшить можно, только создав новые транспортные маршруты», — рассказал он.

Дома на Спекова в Бийске altapress.ru

Пять фактов о вводе в эксплуатацию трех домов на ул. Спекова