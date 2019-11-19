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Мэр Бийска прокомментировал слухи и домыслы о визите силовиков в администрацию города

Как уже сообщал altapress ru, утром 18 ноября силовики изъяли из кабинетов бийских чиновников документы и компьютеры. В дальнейшем в следкоме объяснили: действия связаны с расследованием дела о домах на ул. Спекова, в которые люди начали вселяться еще в 2012 году. Вокруг этого оперативного мероприятия силовиков ходит много разговоров. Мэр Бийска Александр Студеникин ответил на вопросы и прокомментировал слухи и домыслы.

Александр Студеникин
Александр Студеникин
altapress.ru

С чем связаны проведенные в мэрии следственные мероприятия?

«Сегодня (18 ноября. - Прим. Altapress.ru) в администрации произведена выемка документов и компьютерной техники. Выемка производитель по описи следственным комитетом и управлением ФСБ. Изымались документы, которые касаются установления обстоятельств ввода многоквартирных домов по ул. Спекова 8, 8/1, 8/2», — сказал Александр Студеникин.

Добавим, что в следственном комитете сообщили, что документы изымали не только в кабинетах, но и по месту проживания чиновников — то есть в квартирах или домах. Основанием этого стало возбуждение уголовного дела по факту халатности при вводе этих трех домов.

В каких именно подразделениях изъяли документы?

По словам мэра Бийска, изъяли документы и компьютеры в его кабинете, а также в управлении ЖКХ, жилищном отделе, отделе архитектуры и градостроительства и управлении капитального строительства.

Александр Студеникин
Александр Студеникин
altapress.ru

Кто из чиновников был допрошен?

Сам Александр Студентки не были ни допрошен, ни опрошен. На вопрос, ожидает ли он повестку от следователей, он отшутился: «А надо?». После чего обяснил, что ни в администрации Бийска, ни в управлении капитального строительства города в период строительства домов на ул. Спекова и ввода их в эксплуатацию (2011−2012 годы) он не работал.

Агенство «Банкфакс» сообщало, что силовики якобы увезли из здания замглавы города по строительству Дмитрия Маслюка, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину, начальника отдела архитектуры и градостроительства Петра Ионенко и начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину.

Мэр Бийска не подтвердил и не опроверг информацию о том, что этих служащих увозили и опрашивали — у него просто нет информации. «Эти подразделения находятся в других зданиях, за пределами администрации города», сказал он. По его словам, вопросы о том, кого увезли, допросили или опросили, более корректно было бы задать органам следствия.

Говорят, в мэрии Бийска изымали документов еще неделей раньше. Правда ли это?

Информацию о том, что якобы в администрации Бийска проходят изъятия документов и они связаны с «мусорной» темой, поступила в altapress.ru за несколько дней до 18 ноября.

На вопрос, проводились ли оперативные действия в промежуток между 11 и 15 ноября, Александр Студеникин ответил отрицательно. Он пояснил, что в это время находился на учебе за пределами города. Но если бы такие действия проводились, ему бы об этом доложили.

Связаны ли изъятые документы также со строительством дамбы в Бийске?

По одной из версий, озвученных СМИ, выемка документов также могла быть связана с уголовным делом о строительстве дамбы — его возбудили в апреле 2019 года по факту мошенничества при ее строительстве. Александр Студеникин связь действий силовиков 18 ноября с делом о дамбе отрицает. На всякий случай он рассказал о состоянии и перспективах этого гидротехнического сооружения.

«Дамба уже несколько лет стоит, мало того, мы разрабатываем проектно-сметную документацию: она сейчас проходит государственную экспертизу, и город надеется, что в ближайшие годы мы приступим к строительству дороги по телу дамбы, потому что это один из вариантов решения транспортной проблемы. У нас есть узловые точки — такие как район вокзала — которые расшить можно, только создав новые транспортные маршруты», — рассказал он.

Дома на Спекова в Бийске
Дома на Спекова в Бийске
altapress.ru

Пять фактов о вводе в эксплуатацию трех домов на ул. Спекова

  1. Трехэтажные дома на ул. Спекова, 8, 8/1 и 8/2 построили на бюджетные деньги, на это выделили 121,9 млн рублей.
  2. Переселенцы из аварийного жилья, въехав в новые квартиры, увидели многочисленные дефекты, которые подтвердили несколько комиссий.
  3. Дома строила новосибирская «Инжиниринговая компания «Новолит». Ее бывшего директора Станислава Барковского в конце 2018 года задержали в Хорватии и экстрадировали в Новосибирск. Он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Но не из-за бийских домов, а из-за того, что, получив деньги на строительство дома в Новосибирской области, ничего не построил и сбежал.
  4. Разрешение на ввод в эксплуатацию домов в Бийске было выдано администрацией в декабре 2011 года. А первое требование об устранении недостатков администрация Бийска направила застройщику лишь в конце 2012-начале 2013 года, когда люди замерзали.
  5. В прокуратуре Бийска нарушений законности при выдаче разрешения на тот момент не было установлено.

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