Мэр Красноярска за новогодний стишок получил от Снегурочки конфетку

Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал в своем Instagram , что прочитал Деду Морозу детский новогодний стишок и получил от Снегурочки конфету.

Еремин отметил, что произошло это во время прогулки по центру города, когда посетил «необычную елку — настоящий дом Деда Мороза».

«Сегодня пригодился новогодний стишок, который на днях учили с дочками <…> Там и рассказал стихотворение, получив от Снегурочки конфету в подарок. Прямо как в детстве», — написал мэр.

Также он поблагодарил всех за стильную атмосферу праздника.

Как отмечает «Тайга.инфо», Еремин рассказал стихотворение «Елка» известной советской поэтессы Елены Благининой.

Ну и елка, просто диво,

Как нарядна, как красива.

Ветви слабо шелестят,

Бусы яркие блестят.

И качаются игрушки —

Флаги, звездочки, хлопушки.

Вот огни зажглись на ней,

Сколько крошечных огней!

И, верхушку украшая,

Там сияет, как всегда,

Очень яркая, большая,

Пятикрылая звезда.

Напомним, новогодняя елка в Красноярске самая высокая в России — 55 метров. Для сравнения, в Барнауле высота елки 32 метра, а в Москве — 27.