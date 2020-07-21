Мэра Норильска могут отправить в отставку после критики красноярского губернатора Усса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин может подать в отставку после того, как губернатор Красноярского края Александр Усс обвинил его в плохой работе, сообщает « Интерфакс ».

Напомним, 15 июля Ахметчин раскритиковал власти региона, которые якобы специально занижают даные по заболевшим коронавирусом.

По его словам, это вело к сокрытию реальной информации от федеральных властей, а в итоге могло привести к катастрофе в ргеионе уже в начале осени.

В своем обращении мэр Ахметчин просил Усса «дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования».

«Если вы говорите, что у вас растет заболеваемость, значит, вы работаете плохо», — заявил в ответ Усс.

Александр Усс прибыл в Норильск на место разлива нефтепродуктов. krskstate.ru.

В краевом минздраве заявили, что число первичных пациентов с респираторными симптомами снижается, мощностей для медпомощи достаточно — все «прекрасно».

Через пару дней после обращения Ахметчина, 17 июля, появилась информация о его отставке. Правда, в администрации города это поспешили назвать слухами.

Однако 20 июля стало известно, что уход главы Норильска реален — после ответной критики губернатора.

Ринат Ахметчин стал мэром города в 2017 году. В июне в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ.