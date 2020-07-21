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Политика

Мэра Норильска могут отправить в отставку после критики красноярского губернатора Усса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин может подать в отставку после того, как губернатор Красноярского края Александр Усс обвинил его в плохой работе, сообщает «Интерфакс».

Александр Усс. Губернатор Красноярского края.
Александр Усс. Губернатор Красноярского края.
sobranie.info.

Напомним, 15 июля Ахметчин раскритиковал власти региона, которые якобы специально занижают даные по заболевшим коронавирусом.

По его словам, это вело к сокрытию реальной информации от федеральных властей, а в итоге могло привести к катастрофе в ргеионе уже в начале осени.

В своем обращении мэр Ахметчин просил Усса «дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования».

«Если вы говорите, что у вас растет заболеваемость, значит, вы работаете плохо», — заявил в ответ Усс.

Александр Усс прибыл в Норильск на место разлива нефтепродуктов.
Александр Усс прибыл в Норильск на место разлива нефтепродуктов.
krskstate.ru.

В краевом минздраве заявили, что число первичных пациентов с респираторными симптомами снижается, мощностей для медпомощи достаточно — все «прекрасно».

Через пару дней после обращения Ахметчина, 17 июля, появилась информация о его отставке. Правда, в администрации города это поспешили назвать слухами.

Однако 20 июля стало известно, что уход главы Норильска реален — после ответной критики губернатора.

Ринат Ахметчин стал мэром города в 2017 году. В июне в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ.

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