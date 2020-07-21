Мэра Норильска могут отправить в отставку после критики красноярского губернатора Усса

Напомним, 15 июля Ахметчин раскритиковал власти региона, которые якобы специально занижают даные по заболевшим коронавирусом.
По его словам, это вело к сокрытию реальной информации от федеральных властей, а в итоге могло привести к катастрофе в ргеионе уже в начале осени.
В своем обращении мэр Ахметчин просил Усса «дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования».
«Если вы говорите, что у вас растет заболеваемость, значит, вы работаете плохо», — заявил в ответ Усс.
В краевом минздраве заявили, что число первичных пациентов с респираторными симптомами снижается, мощностей для медпомощи достаточно — все «прекрасно».
Через пару дней после обращения Ахметчина, 17 июля, появилась информация о его отставке. Правда, в администрации города это поспешили назвать слухами.
Однако 20 июля стало известно, что уход главы Норильска реален — после ответной критики губернатора.
Ринат Ахметчин стал мэром города в 2017 году. В июне в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ.